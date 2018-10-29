Convocação para teste físico será divulgada no dia 1º de novembro

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo irão divulgar o edital de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) no dia 1º de novembro de 2018. De acordo com o comunicado das duas corporações, os exames serão realizados a partir do dia 5 de novembro de 2018.

Além disso, o edital de abertura dos certames passou por uma retificação, com a alteração dos locais de aplicação do TAF. No documento original, os exames seriam aplicados apenas em Vitória e com a alteração poderão ser feitos na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Para realizar o TAF, o candidato vai precisar se apresentar com 30 minutos de antecedência, levando em mãos, o documento oficial de identificação com foto (original) e atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 dias anteriores à data de realização do exame.

O atestado médico deverá estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão.

O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde não conste expressamente que o candidato está apto a realizar o Exame de Aptidão Física, ou a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar o exame, sendo, consequentemente, eliminado do certame.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.



