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PM e Bombeiros

Convocação para teste físico será divulgada no dia 1º de novembro

Exames serão aplicados a partir do dia 5 de novembro de 2018 na Grande Vitória; oferta é de 417 vagas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 14:28

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 14:28

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo irão divulgar o edital de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) no dia 1º de novembro de 2018. De acordo com o comunicado das duas corporações, os exames serão realizados a partir do dia 5 de novembro de 2018.
Além disso, o edital de abertura dos certames passou por uma retificação, com a alteração dos locais de aplicação do TAF. No documento original, os exames seriam aplicados apenas em Vitória e com a alteração poderão ser feitos na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Para realizar o TAF, o candidato vai precisar se apresentar com 30 minutos de antecedência, levando em mãos, o documento oficial de identificação com foto (original) e atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 dias anteriores à data de realização do exame.
O atestado médico deverá estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão.
O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde não conste expressamente que o candidato está apto a realizar o Exame de Aptidão Física, ou a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar o exame, sendo, consequentemente, eliminado do certame.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
 
 

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