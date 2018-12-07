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Saúde

Construção de hospital em Linhares deve gerar mil vagas de empregos

Grupo anunciou a construção de uma unidade particular com investimentos iniciais de R$ 60 milhões na cidade

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 18:37
Projeção do novo hospital que será construído em Linhares Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares
Boa notícia para quem procura emprego. O Grupo Linhares Medical Center anunciou nesta sexta-feira (7) a construção de uma unidade hospitalar que vai gerar quase mil postos de trabalho. O investimento inicial é na ordem de R$ 60 milhões.
As obras vão começar em janeiro de 2019, no bairro Três Barras. O novo empreendimento médico/hospitalar terá área inicial aproximada de 8.816 mil metros quadrados construídos.
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A expectativa é de que as obras durem cerca de 18 meses. Durante este período devem ser abertas em torno de 200 empregos diretos e quando entrar em atividades serão outras 750 chances em diversas áreas. Já o corpo clínico médico contará com mais de 100 profissionais de várias especialidades.
De acordo com informações da prefeitura, todas as vagas de emprego do empreendimento serão ofertadas via Sine de Linhares.
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O novo hospital terá 120 vagas de estacionamento, 100 leitos em sua fase inicial, centro cirúrgico com cinco salas cirúrgicas, equipadas para realização de cirurgias de alta complexidade, 20 leitos de UTI adulto geral e cardiológica, UTI neonatal e pediátrica, pronto atendimento completo, centro de diagnóstico, centro avançado de pesquisa, equipamento de última geração e além de instalações administrativas.
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