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Níveis fundamental e médio

Consórcio em Colatina abre seleção para contratar temporários

Selecionados vão trabalhar em Colatina; interessados podem se inscrever no período de 26 a 28 de junho de 2018

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 16:29
Inscrições podem ser feitas pela intenet Crédito: StartupStockPhotos / Pixabay
O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Espírito Santo (Condoeste) divulgou nesta terça-feira (26) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação temporária de profissionais. Além das oportunidades inciais, haverá formação de cadastro de reserva. 
As chances são para cargos de níveis Fundamental e Médio. Os selecionados vão atuar em Colatina, sede da instituição, podendo ser deslocado para outros municípios.
Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por um período máximo de 36 meses.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.condoeste.es.gov.br no período de 26 a 28 de junho de 2018.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: inscrição e avaliação de títulos.
CONFIRA OS CARGOS
OPERADOR DE CALDEIRA/AUTOCLAVE.
Carga horária semanal: 44 horas
Remuneração: R$ 1.604,91 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.
Vagas: 2
Requisitos: Ter o Ensino Médio completo e Certificado conforme NR13.
AJUDANTE DE OPERADOR DE CALDEIRA/AUTOCLAVE
Carga horária semanal: 44 horas (segunda a sábado).
Remuneração: R$ 959,51 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.
Vagas: 1
Requisitos: Ter o Ensino Fundamental I (1.º Ciclo = 1.º ao 5.º ano) e certificado conforme NR13.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Carga horária semanal: 44 horas (segunda a sábado).
Remuneração: R$ 938,21 + Complemento salário mínimo nacional - R$ 15,79 (+insalubridade) +Tiket alimentação.
Vagas: 2
Requisitos: Ter o Ensino Fundamental incompleto (1.º ao 4.º ano).
MOTORISTA
Carga horária semanal: 44 horas
Remuneração: R$ 1.067,21 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.
Vagas: 1
Requisitos: Ensino Médio Incompleto; Carteira de Habilitação categoria C; conhecimentos práticos das atividades que irá realizar; curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP) e Curso de Direção Ofensiva (capacidade desejada).
TÉCNICO EM MEC NICA
Carga horária semanal: 44 horas
Remuneração: R$ 2.387,14 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.
Vagas: 1
Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico; Registro no Conselho de Classe competente; conhecimentos práticos das atividades que irá realizar.

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