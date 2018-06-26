Consórcio em Colatina abre seleção para contratar temporários

Inscrições podem ser feitas pela intenet Crédito: StartupStockPhotos / Pixabay

O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Espírito Santo (Condoeste) divulgou nesta terça-feira (26) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação temporária de profissionais. Além das oportunidades inciais, haverá formação de cadastro de reserva.

As chances são para cargos de níveis Fundamental e Médio. Os selecionados vão atuar em Colatina, sede da instituição, podendo ser deslocado para outros municípios.

Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por um período máximo de 36 meses.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.condoeste.es.gov.br no período de 26 a 28 de junho de 2018.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: inscrição e avaliação de títulos.

CONFIRA OS CARGOS

OPERADOR DE CALDEIRA/AUTOCLAVE.

Carga horária semanal: 44 horas

Remuneração: R$ 1.604,91 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.

Vagas: 2

Requisitos: Ter o Ensino Médio completo e Certificado conforme NR13.

AJUDANTE DE OPERADOR DE CALDEIRA/AUTOCLAVE

Carga horária semanal: 44 horas (segunda a sábado).

Remuneração: R$ 959,51 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.

Vagas: 1

Requisitos: Ter o Ensino Fundamental I (1.º Ciclo = 1.º ao 5.º ano) e certificado conforme NR13.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Carga horária semanal: 44 horas (segunda a sábado).

Remuneração: R$ 938,21 + Complemento salário mínimo nacional - R$ 15,79 (+insalubridade) +Tiket alimentação.

Vagas: 2

Requisitos: Ter o Ensino Fundamental incompleto (1.º ao 4.º ano).

MOTORISTA

Carga horária semanal: 44 horas

Remuneração: R$ 1.067,21 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.

Vagas: 1

Requisitos: Ensino Médio Incompleto; Carteira de Habilitação categoria C; conhecimentos práticos das atividades que irá realizar; curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP) e Curso de Direção Ofensiva (capacidade desejada).

TÉCNICO EM MEC NICA

Carga horária semanal: 44 horas

Remuneração: R$ 2.387,14 (+ insalubridade) + Tiket alimentação.

Vagas: 1