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Sul do Estado

Consórcio abre seleção para contratar temporários em Guaçuí

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio; inscrições vão de 30 de julho até 1º de agosto

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 14:39
Seleção vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet
O Consórcio Público da Região Sul (CIM Sul) divulgou nesta sexta-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 1,4 mil.
A oferta é de cinco vagas, sendo duas para auxiliar administrativo, uma para faturista e duas para técnico de enfermagem. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. O salário varia de R$ 1.150 a R$ 1,4 mil.
As inscrições serão realizadas na sede da Unidade de Cuidado Integral à Saúde  Rede Cuidar, na Rua Agenor Luiz Thomé, S/Nº, Centro, em Guaçuí. O atendimento ocorre no período de 30 de julho a 1º de agosto, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.
SAIBA MAIS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisitos: Nível médio completo. Certificado de curso do Pacote Office (Windows, Word e Excel).
Salário: R$ 1.150,00
Carga horária: 40 horas semanais
FATURISTA
Requisitos: Nível médio completo. Certificado de curso do Pacote Office (Windows, Word e Excel). Experiência em faturamento hospitalar. Experiência de seis meses de atuação
no cargo.
Salário: R$ 1.400,00
Carga horária: 40 horas semanais
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos: Nível médio em Técnico de Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo, em unidade hospitalar.
Para comprovação do exercício de atividade profissional, não será considerada sobreposição de tempo.
Remuneração: R$ 1.200,00
Carga horária: 40 horas semanais

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