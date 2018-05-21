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Consórcio abre 18 vagas para profissionais temporários

Inscrições poderão ser feitas de 23 a 30 de maio

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 17:36
Inscrições abertas para quem quer trabalhar no interior do Estado Crédito: Reprodução internet
O Consórcio Público da Região Polo Sul ( CIM ) divulgou nesta segunda-feira (21) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contração de 18 profissionais de nível médio e superior.
A jornada de trabalho pode ser de 30h e 40h semanais e remuneração variável de R$ 1.150,00 a R$ 2.500,00.
As inscrições podem ser feitas na sede do Consórcio Público da Região Polo Sul, que fica na Rua Siqueira Campos, 75, Centro, Mimoso do Sul. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h, no período de 23 e 30 de maio de 2018.
As oportunidades são para os seguintes cargos: Assistente Social (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Psicólogo (1); Nutricionista (1); Enfermeiro (3); Auxiliar Administrativo (2); Faturista (1); e Técnico de Enfermagem (5).

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