Consórcio abre 18 vagas para profissionais temporários

Inscrições abertas para quem quer trabalhar no interior do Estado Crédito: Reprodução internet

O Consórcio Público da Região Polo Sul ( CIM ) divulgou nesta segunda-feira (21) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contração de 18 profissionais de nível médio e superior.

A jornada de trabalho pode ser de 30h e 40h semanais e remuneração variável de R$ 1.150,00 a R$ 2.500,00.

As inscrições podem ser feitas na sede do Consórcio Público da Região Polo Sul, que fica na Rua Siqueira Campos, 75, Centro, Mimoso do Sul. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h, no período de 23 e 30 de maio de 2018.