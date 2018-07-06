Confira seis concursos públicos que serão realizados ainda este ano

Apreensão de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Facebook PRF

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Ainda este ano, serão abertos, pelo menos, seis grandes concursos públicos. Haverá chances para cargos de níveis médio e superior. As chances serão para cargos de níveis médio e superior e a remuneração pode chegar a R$ 11 mil.

No governo federal, as chances serão para o Ministério Público da União (MPU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Polícia Rodoviária Federal já começaram a elaborar os novos certames.

Já no Espírito Santo, a expectativa é de que sejam abertas vagas para Polícia Civil, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Confira a situação de cada seleção.

MPU

O Ministério Público da União (MPU) já começou os preparativos para a definição da banca organizadora do próximo concurso público. A expectativa é de que o edital de abertura de inscrições possa ser divulgado até outubro. A seleção contará com oportunidades para ingresso de analistas, técnicos administrativos e técnicos de segurança, além de formar cadastro reserva de pessoal.

O órgão divulgou, em agosto de 2017, a portaria 84, que fixa as atribuições e requisitos para ingresso nas carreiras de analistas e técnicos, que serão oferecidas no certame. O cargo de analista exige o ensino médio e tem remuneração de R$ 6.862,73, enquanto que para analista o requisito é para nível superior, o salário corresponde a R$ 11.259,81.

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) também já iniciou o processo de escolha da empresa que ficará responsável pelo concurso. O órgão recebeu autorização para a abertura do certame do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 14 de junho e tem seis meses para publicar o edital ou seja, até 14 de dezembro.

A oferta será de 100 vagas para diversos estados. O aval é para os cargos de administrador (48 vagas), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (1), técnico em assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5). Para todos os cargos, é necessário ter nível superior e a remuneração inicial é de R$ 6.200, considerando vencimentos básicos e gratificações.

PRF

A abertura do concurso público com 500 vagas foi confirmada pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Agora, o órgão precisa apenas da autorização do Ministério do Planejamento. Apesar da confirmação das oportunidades, PRF vem solicitando um aumento deste total de cargos. Tudo indica que, uma vez publicada a portaria autorizando o certame, a contratação da empresa e a publicação do edital deverão ocorrer de forma muito rápida. Aliás, a minuta do edital edital já está pronta desde o final de 2016.

Para concorrer ao cargo de policia rodoviário é necessário possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

POLÍCIA CIVIL

O concurso público da PC vai oferecer 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A corporação está no processo de escolha da empresa organizadora. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente.

As chances são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior.

SEGER

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai abrir 25 vagas: 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 vagas para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82. O edital deve ser publicado ainda este ano e as provas estão previstas para o início de 2019.

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir 53 vagas. Há chances para quem tem o nível superior: 15 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), 5 para pedagogo, 7 para psicólogo, 10 para assistente social  salários de R$ 4.443,60. Há ainda 16 oportunidades para assistente de suporte, cargo que exige o nível médio. O salário é de de R$ 1.825,82. O edital deve ser publicado ainda este ano e as provas estão previstas para o início de 2019.