Confira o que estudar para o concurso da Polícia Federal

Candidatos devem se basear nas provas anteriores Crédito: Jeshoots / Pixabay

A Polícia Federal vai abrir concurso com 500 vagas ainda este ano. A autorização foi dada na última sexta-feira (20) e agora o próximo passo é escolher a empresa que vai organizar o certame.

De acordo com a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público será de até seis meses, ou seja, até 20 de outubro. No entanto, a corporação prevê a antecipação das regras para junho.

Serão 150 cargos de delegado, 60 de perito criminal, 80 de escrivão, 30 de papiloscopista e 180 de agente. Todos os cargos exigem o nível superior e carteira de habilitação na categoria B ou superior.

Para concorrer aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista será preciso ter qualquer graduação ou curso de tecnólogo. A remuneração para os cargos é de R$ 12.441,26, que chegará a R$ 12.980,50 no próximo ano.

Já quem for se inscrever para o cargo de delegado precisa ter graduação em Direito, enquanto que os candidatos a perito precisarão de graduação em áreas específicas, que ainda não foram divulgadas pela PF. O salário inicial é de R$ 23.130,48, e chegará a R$ 24.150,74 no ano que vem.

A expectativa é de que as primeiras etapas ocorram ainda este ano. E quem quer garantir o cargo precisa começar os estudos o quanto antes, pois a seleção deve ser acirrada.

Uma ótima maneira de se preparar é estudar com base no concurso anterior. Confira as dicas:

Orientação

O primeiro passo para uma boa preparação é conhecer as carreiras oferecidas pelo órgão. Após a escolha do cargo, é possível iniciar seus estudos com base no último edital publicado.

Etapas

Geralmente, o concurso da Polícia Federal conta com provas objetivas e discursiva, testes de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica e análise de títulos, além do curso de formação.

Organizadora

O diretor da Academia do Concurso Paulo Estrella lembra que historicamente a banca que organiza o concurso da Polícia Federal é a Cespe/UnB, atual Cebraspe. A banca produz provas com características distintas das outras bancas do mercado. O exame não é formado por questões de múltipla escolha, mas sim por questões de certo ou errado, o que impede o candidato de usar técnicas de eliminação durante a prova, diz.

Dicas de estudos

Estrella orienta que os candidatos devem fazer muitas questões de provas anteriores para se acostumar com o modelo e com a forma de redação das questões da banca examinadora. O bom é que essa banca organizou todos os concursos da Polícia federal até agora, não faltarão questões para treinar.

Teste físico

Um outro ponto muito importante, destacado por Estrella, é o teste de aptidão física (TAF), que acontece logo após a publicação da classificação dos candidatos da prova objetiva. Para quem não vem treinando, adquirir condicionamento físico para o TAF é demorado e dificilmente o tempo será suficiente. Por isso é importante que junto com o estudo teórico o candidato busque o condicionamento físico para a prova. A aquisição de conhecimento e condicionamento físico devem ser conquistados ao mesmo tempo para garantir um bom desempenho nas duas provas, ressalta o diretor.

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