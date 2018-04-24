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Carteira assinada

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (24)

Há oportunidades para vários níveis de escolaridade

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 14:11
Oportunidades para quem quer emprego com certeira assinada Crédito: Arquivo
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades que estão disponíveis hoje. Na Agência do Trabalhador de Cariacica, há vagas de emprego e de estágio em todos os níveis de escolaridade.
A Rodosol abriu vagas de rasteleiro e laboratorista de asfalto, com experiência. É necessário morar em Guarapari ou regiões próximas. Há ainda, na Grande Vitória, para pessoas com deficiência física (PDC), com ensino médio, para o cargo de auxiliar de pedágio. Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], até amanhã.
Já a Fortlev está com vaga aberta para operador de televendas PCD para trabalhar na Serra. O candidato deve ter o ensino médio e conhecimentos em informática. Currículos para o e-mail [email protected].
Confira as vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica
Endereço: Rua Alfredo Alcure, 5, bairro Rio Branco.
Vagas: Açougueiro (5), ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), ajudante de mecânica (4), almoxarifado / controlador de manutenção (1), analista comercial (10), analista contábil (1), analista contábil tributário (10), analista de RH sênior -business partiner (10), analista financeiro (10), assistente administrativo financeiro (10), assistente de TI (10), assistente / auxiliar de vendas (3), atendente de suporte (10), auxiliar administrativo (1), auxiliar de armazém (10), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de obras (2), auxiliar de produção (2), auxiliar de produção / bordadeira (1), auxiliar de serviços gerais / conservação e limpeza (1), confeiteiro (3), coordenador contábil (10), encarregado de departamento de pessoal (10), encarregado de perecíveis (2), estágio de administração (18), estágio de ciências contábeis (2), estágio de nível médio (8), estágio de letras / inglês (1), estágio de odontologia (1), estágio de técnico em administração (9), estágio de técnico em informática (1), estágio técnico em recursos humanos (2), estágio de técnico em saúde bucal (1), estágio de técnico em vendas (1), instalador e reparador de serviços de telecomunicações (10), mecânico (1), mecânico a diesel (1), montador automotivo (1), motorista carreteiro (15), passadeira (1), pedreiro (2), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), recepcionista (10), repositor de mercadorias (1), supervisor de saúde - médico do trabalho (10), técnico de enfermagem (10), vendedor (1), vendedor de autopeças (1), vendedor externo (1).
Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazém (10), auxiliar de serviços gerais (5), construção civil (1), representante de atendimento (55).

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