Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (24)

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades que estão disponíveis hoje. Na Agência do Trabalhador de Cariacica, há vagas de emprego e de estágio em todos os níveis de escolaridade.

Vagas: Açougueiro (5), ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), ajudante de mecânica (4), almoxarifado / controlador de manutenção (1), analista comercial (10), analista contábil (1), analista contábil tributário (10), analista de RH sênior -business partiner (10), analista financeiro (10), assistente administrativo financeiro (10), assistente de TI (10), assistente / auxiliar de vendas (3), atendente de suporte (10), auxiliar administrativo (1), auxiliar de armazém (10), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de obras (2), auxiliar de produção (2), auxiliar de produção / bordadeira (1), auxiliar de serviços gerais / conservação e limpeza (1), confeiteiro (3), coordenador contábil (10), encarregado de departamento de pessoal (10), encarregado de perecíveis (2), estágio de administração (18), estágio de ciências contábeis (2), estágio de nível médio (8), estágio de letras / inglês (1), estágio de odontologia (1), estágio de técnico em administração (9), estágio de técnico em informática (1), estágio técnico em recursos humanos (2), estágio de técnico em saúde bucal (1), estágio de técnico em vendas (1), instalador e reparador de serviços de telecomunicações (10), mecânico (1), mecânico a diesel (1), montador automotivo (1), motorista carreteiro (15), passadeira (1), pedreiro (2), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), recepcionista (10), repositor de mercadorias (1), supervisor de saúde - médico do trabalho (10), técnico de enfermagem (10), vendedor (1), vendedor de autopeças (1), vendedor externo (1).