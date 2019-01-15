Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (15)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

Quem está à procura de emprego com carteira assinada deve ficar atento às oportunidades abertas nesta terça-feira (15). Os interessados devem ficar atentos quanto aos processos de inscrições. De acordo com as instituições, há chances para vários níveis de escolaridade.

A Multivix abriu vagas para auxiliar de coordenação, auxiliar de manutenção predial e auxiliar financeiro, todos exigem o nível médio dos candidatos. Há ainda chance para técnico em química.

Os interessados interessados podem enviar o currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail: [email protected]

PSICOESPAÇO

A empresa de recrutamento e seleção oferece vagas de trabalho em todo o Estado. Os interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br

As oportunidades são para os seguintes cargos: almoxarife, analista de desenvolvimento organizacional, analista de RH, analista financeiro pleno, assistente administrativo, assistente de importação e exportação, assistente de logística, assistente de RH PCD, atendente comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de carga e descarga/estoque, auxiliar de produção, auxiliar de saúde bucal, auxiliar industrial, babá, captador de imóveis, comprador, conferente de depósito, consultor comercial, consultor de vendas, coordenador de ti, estagiário de engenharia de produção, gerente administrativo, gerente de pós graduação, inspetor de estoque i indústria granito, motorista carreteiro, operador de empilhadeira à gás e retrátil, operador industrial ii indústria granito, enfermeiro PCD, técnico de enfermagem PCD, pessoas com deficiência, recepcionista, repositor de mercadorias, representante autônomo, salgadeiro, supervisor de loja e vendedor interno.

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