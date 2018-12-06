Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (6)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

Boa notícia para quem está à procura de emprego. A Federação das Indústrias, um shopping e uma empresa de recrutamento e seleção estão com oportunidades de trabalho com carteira assinada. Os interessados devem ficar atentos em como se candidatar.

CONFIRA AS VAGAS

SHOPPING MOXUARA

Currículo: deve ser entregue nas lojas

Loja: Ariadne Beauty Nails

Vaga: 1 para vendedora

Loja: Bel Salvador

Vaga: 1 para fiscal de Loja

Loja: Boutique Diluxo

Vaga: 1 para vendedora temporária

Loja: Be Happy

Vaga: 2 para auxiliar de Loja

Loja: Casas Bahia

Vaga: 1 para vendedor

Loja:Cacau Show

Vaga: 1 para vendedora

Loja: Stillo Móveis

Vaga: 3 para vendedor temporário

Loja: Sóbrancelhas

Vaga: 1 para designer de sobrancelha

Loja: Soulland

Vaga: 1 para vendedor

PSICOESPAÇO

Cadastro: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br

Vagas:

Analista administrativo (Segmento Padaria)

Analista de desenvolvimento organizacional

Analista de RH (Departamento Pessoal)

Analista de RH (Norte do ES)

Analista financeiro pleno

Assistente Administrativo (DP)

Assistente Administrativo (Guarapari)

Assistente de RH - PCD

Auxiliar administrativo

Auxiliar de carga e descarga/estoque

Auxiliar de produção

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar industrial

Auxiliar industrial (PCD) - 2 vagas em São Domingos do Norte

Babá

Consultor de vendas

Coordenador de TI

Escriturário administrativo financeiro

Estagiário de engenharia de produção

Executivo de contas

Faturista

Gerente de educação à distância

Gerente administrativo (Rede de Farmácias)

Gerente de pós-graduação

Inspetor Estoque III Indústria Granito - 1 vaga para São Domingos do Norte

Motorista

Motorista carreteiro (Produtos Perigosos)

Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística - (São Domingos do Norte)

Enfermeiro PCD

Técnico de enfermagem PCD

Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva

Recepcionista (consultório veterinário)

Repositor de mercadorias

Representante autônomo (construção civil)

Supervisor de loja

Supervisor de PCP e almoxarifado

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ES

SENAI

ANALISTA DE TI PL

- Ensino superior completo em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação ou Tecnólogo em Redes. Desejável pós-graduação completa em área correlata.

- Experiência em desenvolver e implantar sistemas informatizados, propor ferramentas de desenvolvimento, especificar programas e codificar aplicativos. Atender as necessidades do usuário interno.

- Necessário conhecimento em programação Java Script, CSS, HTML, WebService.

- Desejável conhecimento na ferramenta Totvs FLUIG e noções de BPMN.

Salário Inicial: R$ 3.127,48

Inscrições: até 6 de dezembro de 2018.

SESI

MOTORISTA

Pré-requisitos:

- Ensino médio completo. Desejável curso em Mecânica Automotiva, Direção Defensiva e Condução de Passageiros.

- Experiência em condução de veículos populares e executivos. Atendimento e transporte de pessoas.

- Conhecimento de Legislação de Trânsito e Direção Defensiva.

- Desejável CNH E.

- Plena disponibilidade para viagens.

Salário inicial: R$ 1.172,83

Inscrições: até 6 de dezembro de 2018.

MÉDICO DO TRABALHO

Pré-Requisito:

- Superior Completo em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho. Indispensável inscrição no CRM.

- Experiência em consultas e exames médico ocupacionais. Desejável experiência em elaboração e coordenação de PCMSO.

- Conhecimentos em Pacote Office e legislação da área.

- Necessária Carteira Nacional de Habilitação.

Salário Inicial: R$ 6.816,55.

Inscrições: até 10 de dezembro de 2018.

PROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 2019

PROFESSOR DE ARTE

Pré-requisitos:

- Licenciatura plena em Artes Visuais e Educação Artística.

- Experiência em regência de classe.

Local de trabalho: Grande Vitória.

Inscrições: até 10 de dezembro de 2018.

PROFESSOR DE INGLÊS

Pré-requisitos:

- Licenciatura plena em Letras Inglês.

- Experiência em regência de classe.

Inscrições: até 10 de dezembro de 2018.

PROFESSOR DE PORTUGUÊS

Pré-requisitos:

- Licenciatura plena em Letras Português.

- Experiência em regência de classe.

Local de trabalho: Aracruz.

Inscrições: até 10 de dezembro.