Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (6)

Boa notícia para quem está à procura de emprego. A Federação das Indústrias, um shopping e uma empresa de recrutamento e seleção estão com oportunidades de trabalho com carteira assinada. Os interessados devem ficar atentos em como se candidatar.
CONFIRA AS VAGAS
SHOPPING MOXUARA
Currículo: deve ser entregue nas lojas
Loja: Ariadne Beauty Nails
Vaga: 1 para vendedora
Loja: Bel Salvador
Vaga: 1 para fiscal de Loja
Loja: Boutique Diluxo
Vaga: 1 para vendedora temporária
Loja: Be Happy
Vaga: 2 para auxiliar de Loja
Loja: Casas Bahia
Vaga: 1 para vendedor
Loja:Cacau Show
Vaga: 1 para vendedora
Loja: Stillo Móveis
Vaga: 3 para vendedor temporário
Loja: Sóbrancelhas
Vaga: 1 para designer de sobrancelha
Loja: Soulland
Vaga: 1 para vendedor
PSICOESPAÇO
Cadastro: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas:
Analista administrativo (Segmento Padaria)
Analista de desenvolvimento organizacional
Analista de RH (Departamento Pessoal)
Analista de RH (Norte do ES)
Analista financeiro pleno
Assistente Administrativo (DP)
Assistente Administrativo (Guarapari)
Assistente de RH - PCD
Auxiliar administrativo
Auxiliar de carga e descarga/estoque
Auxiliar de produção
Auxiliar de saúde bucal
Auxiliar industrial
Auxiliar industrial (PCD) - 2 vagas em São Domingos do Norte
Babá
Consultor de vendas
Coordenador de TI
Escriturário administrativo financeiro
Estagiário de engenharia de produção
Executivo de contas
Faturista
Gerente de educação à distância
Gerente administrativo (Rede de Farmácias)
Gerente de pós-graduação
Inspetor Estoque III Indústria Granito - 1 vaga para São Domingos do Norte
Motorista
Motorista carreteiro (Produtos Perigosos)
Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística - (São Domingos do Norte)
Enfermeiro PCD
Técnico de enfermagem PCD
Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva
Recepcionista (consultório veterinário)
Repositor de mercadorias
Representante autônomo (construção civil)
Supervisor de loja
Supervisor de PCP e almoxarifado
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ES
Cadastro: no site www.sistemafindes.org.br
SENAI
ANALISTA DE TI PL
- Ensino superior completo em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação ou Tecnólogo em Redes. Desejável pós-graduação completa em área correlata.
- Experiência em desenvolver e implantar sistemas informatizados, propor ferramentas de desenvolvimento, especificar programas e codificar aplicativos. Atender as necessidades do usuário interno.
- Necessário conhecimento em programação Java Script, CSS, HTML, WebService.
- Desejável conhecimento na ferramenta Totvs FLUIG e noções de BPMN.
Salário Inicial: R$ 3.127,48
Inscrições: até 6 de dezembro de 2018.
SESI
MOTORISTA
Pré-requisitos:
- Ensino médio completo. Desejável curso em Mecânica Automotiva, Direção Defensiva e Condução de Passageiros.
- Experiência em condução de veículos populares e executivos. Atendimento e transporte de pessoas.
- Conhecimento de Legislação de Trânsito e Direção Defensiva.
- Desejável CNH E.
- Plena disponibilidade para viagens.
Salário inicial: R$ 1.172,83
Inscrições: até 6 de dezembro de 2018.
MÉDICO DO TRABALHO
Pré-Requisito:
- Superior Completo em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho. Indispensável inscrição no CRM.
- Experiência em consultas e exames médico ocupacionais. Desejável experiência em elaboração e coordenação de PCMSO.
- Conhecimentos em Pacote Office e legislação da área.
- Necessária Carteira Nacional de Habilitação.
Salário Inicial: R$ 6.816,55.
Inscrições: até 10 de dezembro de 2018.
PROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 2019
PROFESSOR DE ARTE
Pré-requisitos:
- Licenciatura plena em Artes Visuais e Educação Artística.
- Experiência em regência de classe.
Local de trabalho: Grande Vitória.
Inscrições: até 10 de dezembro de 2018.
PROFESSOR DE INGLÊS
Pré-requisitos:
- Licenciatura plena em Letras Inglês.
- Experiência em regência de classe.
Inscrições: até 10 de dezembro de 2018.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
Pré-requisitos:
- Licenciatura plena em Letras Português.
- Experiência em regência de classe.
Local de trabalho: Aracruz.
Inscrições: até 10 de dezembro.