Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (27)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Estão abertas esta semana centenas de vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. Os interessados em conseguir um trabalho com carteira assinada devem verificar como podem se inscrever.

Nesta quinta-feira, 27, a Agência do Trabalhador de Cariacica está com 332 oportunidades em diversas áreas. Há chances para pessoas com e sem experiência comprovada em carteira. A unidade funciona na Avenida Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.

A BrasilCenter Comunicações, está com vagas abertas para assistente de produção e supervisor de retenção. Os interessados devem fazer o cadastro na Vagas.com.

Já a Unimed Sul Capixaba está com inscrições abertas para cadastro de reserva de Pessoas com Deficiência (PCD), que poderão atuar em diferentes áreas da cooperativa de saúde.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

As vagas são para os cargos de ajudante de carga e descarga (4), ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico - veículo de grande porte (1), atendente de farmácia (10), auxiliar de pintor automotivo (1), auxiliar de produção de alimentos - padaria (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (3), balconista de açougue (3), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (3), carregador de produtos (2), conferente de mercadorias (1), consultor de vendas (40), consultor interno de vendas (5), costureira (3), cozinheiro (1), eletricista automotivo (1), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (30), massagista (1), mecânico automotivo (1), mecânico de motos (1), mecânico veicular grande porte (2), motorista (4), motorista carreteiro (7), movimentador de mercadorias (3), operador de pá mecânica - carregadeira (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor (2), promotor de vendas (2), promotor externo (2), representante de atendimento (60), soldador (1), técnico de enfermagem (1), técnico de informática (1), técnico eletrotécnica (1), técnico em instalação (3), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor externo (8).

Há ainda chances para pessoas com deficiência: auxiliar de atendimento (1), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (3), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente de mercadoria (1), fiscal de ônibus (3), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5) e representante de atendimento (60).

BRASIL CENTER COMUNICAÇÕES

Oportunidades para assistente de Produção na área de planejamento. Os interessados devem se cadastrar no site vagas.com (código: v1804789). Para se inscrever, é preciso ter ensino superior em curso, preferencialmente em Administração, Estatística ou Engenharia de Produção. A remuneração é de R$ 1,6 mil, mais benefícios.

Há ainda chance para atuar com gestão de pessoas, ocupando o cargo de supervisor de retenção. O cadastro deve ser feito no site vagas.com (código: v1765197). O requisito é ter o ensino médio. O salário é de R$ 2.070,00, mais benefícios.

UNIMED SUL

A Unimed Sul Capixaba está com inscrições abertas para cadastro de reserva de Pessoas com Deficiência (PCD), que poderão atuar em diferentes áreas da cooperativa de saúde. Os interessados podem se inscrever no site www.unimedsulcapixaba.com.br , na seção Trabalhe Conosco.