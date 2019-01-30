Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (30)

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta quarta-feira (30). As vagas são destinadas a vários níveis de escolaridade e os cadastros podem ser feitos nos sites das empresas ou por e-mail.

O Grupo Meridional está com 30 vagas de emprego abertas, sendo 20 para faturista e 10 para assistente de faturamento. Os interessados devem ter o ensino médio completo e experiência em faturamento hospitalar. O cadastro deve ser feito no site www.hospitalmeridional.com.br ou enviar currículo para o e-mail [email protected]

Já a Galeria Matias Brotas tem uma vaga para o cargo de atendimento/vendas. O profissional deve ser dinâmico com aptidão em relacionamento com o público e vendas. Para participar da seleção, é preciso enviar o currículo para [email protected]

CONFIRA OUTRAS VAGAS ABERTAS

PSICOESPAÇO

Vagas: Almoxarife (com Operação de Empilhadeira), analista de desenvolvimento organizacional, analista de MRP/PCP/SOP, analista de RH (Departamento Pessoal), analista de RH (Norte do ES), analista de RH/DP (Escritório Contábil), assistente administrativo (Guarapari), assistente administrativo, assistente de importação e exportação, assistente de locação, assistente de logística, assistente de RH - PCD, atendente comercial (Seguro de Automóveis), auxiliar administrativo (Financeiro), auxiliar de carga e descarga/estoque, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, auxiliar industrial, auxiliar industrial - logística, babá, captador de Imóveis, comprador (Segmento Metalmecânico), conferente de depósito (distribuidora/supermercados), consultor comercial, consultor de vendas, coordenador de TI, coordenador de vendas,. estagiário de engenharia de produção, gerente, gerente de pós graduação, gerente geral, inspetor de estoque - indústria granito (São Domingos do Norte), instalador de mídia, motorista carreteiro (produtos perigosos), operador de empilhadeira à gás e retrátil (distribuidora/supermercados), operador de mesa de fusão térmica, operador industrial (operador ponte rolante) indústria granito (São Domingos do Norte), enfermeiro PCD, técnico de enfermagem PCD, psicólogo, recepcionista (estética), recepcionista, repositor de mercadorias, representante autônomo (construção civil), salgadeiro, supervisor de loja, suporte de TI e vendedor interno (peças automotivas).

RHOPEN

Vagas: Estágio administração, estágio de comunicação, estágio de TI, engenheiro de planejamento de lavra, supervisor de planejamento controle mineração, programador pleno, auxiliar financeiro, assistente de projetos culturais, recepcionista, técnico segurança do trabalho, ajudante de operador de multifios, analista comercial, analista de sistemas, analista funcional, estágio de direito, operador de multifios, secretária executiva, assessor de imprensa, auxiliar de produção PCD, vendedor de serviços, analista de recrutamento e seleção sênior, consultor de vendas, secretária executiva bilíngue, assistente de importação, engenheiro manutenção de mina sênior, analista de importação, analista de publicidade, consultor financeiro, coordenador de laboratório -químico, vendedor de blocos, executivo de soluções e negócios, inspetor de blocos - granito, secretária executiva bilíngue, assistente de exportação, designer publicitário, diretor de arte, faturista, instrutor de manutenção de equipamentos de mina (Moçambique, África), médico do trabalho, coordenador de custos, executivo de negócios, assistente administrativo financeiro, auxiliar administrativo PCD, técnico planejamento manutenção PCD, vendedor de granito, eletricista industrial, analista de TI sênior, gerente de custos e orçamento, comprador, analista de comércio exterior, analista de soluções logísticas PCD.