Confira as oportunidades de estágio abertas nesta quinta-feira

Estudantes que querem entrar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Empresas de recrutamento, grandes companhias e órgãos públicos estão inscrições abertas para processos seletivos para a contratação de estagiários. As bolsas podem chegar a R$ 1,3 mil.
Confira as oportunidades
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
A 2ª Vara da Infância e da Juventude de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir processo seletivo para a contratação de estagiários de graduação. Os interessados podem se inscrever 3 a 12 de setembro de 2018, na Secretaria do Cartório da unidade judiciária, pessoalmente ou por procuração ou ainda pelo e-mail [email protected]. A seleção é abertas a estudantes regularmente matriculados entre o 3º e o 7º período do curso de Direito.
VALE
A Vale está com 204 vagas abertas para estudantes no Espírito Santo e um total de mais 600 oportunidades em seis Estados. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site www.vale.com/estagio. Podem participar universitários de vários cursos, entre eles Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis e Ciências da Computação. Também terão a oportunidade de se inscrever estudantes de nível técnico de mais de 20 cursos, como Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mineração e Segurança do Trabalho. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1.375,00.
JUSTIÇA FEDERAL
A Justiça Federal abriu inscrições para estágio de Direito nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais, em Vitória. Os interessados devem preencher formulário disponível na página do órgão na internet (www.jfes.jus.br) e encaminhá-lo no formato PDF com documento de Identidade e declaração atualizada de período emitida pela faculdade para o e-mail [email protected] até as 17 horas do dia 31 de agosto. O estagiário terá direito a bolsa-auxílio de R$ 798,60, mais auxílio-transporte de R$ 147,40, por quatro horas diárias de estágio (segunda a sexta). O estágio é direcionado a estudantes do 5º ao 9º períodos, mas estudantes do 4º período podem fazer a prova. Mais informações: 27-3183-5043 ou 5135.
SUPER ESTÁGIOS
Estão abertas vagas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se cadastrar no site www.superestagios.com.br. As oportunidades são para estudantes dos cursos ensino médio, técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, engenharia de produção, comunicação social, marketing, administração, logística, publicidade e propaganda e pedagogia. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 850.
IEL-ES
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu nove vagas de estágio para os níveis técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas de diversos setores situadas na Grande Vitória. Os benefícios variam de R$ 450 a R$ 730, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. Os interessados podem se cadastrar no site sne.iel.org.br/es. As chances são para técnico em meio ambiente, técnico em eletrotécnica, técnico em automação, técnico em química, técnico em logística, técnico em administração, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, sistema da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e pedagogia.
CAIXA
A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo, que visa a formação de cadastro reserva para estagiários. Para participar, os interessados podem se inscrever até o dia 4 de setembro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ciee.org.br. A seleção busca recrutar estudantes dos ensinos médio, Médio/ EJA nível técnico em Administração, informática e Segurança do Trabalho e Médio/ Técnico nas áreas de Administração; Secretariado; Finanças; Informática e Segurança do Trabalho. A bolsa auxílio varia de R$ 400,00 a R$ 500,00, além de Auxílio Transporte no valor de R$ 130,00.