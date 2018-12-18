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Vários cargos

Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta terça-feira (18)

Chances estão no Hospital Santa Rita, Psicoespaço, Center RH, Senai e Sesi; veja como se inscrever

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 14:59
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Quem está à procura de emprego deve ficar atento quanto às vagas abertas nesta terça-feira (18). Há chances para cargos com vários níveis de escolaridade.
No Hospital Santa Rita, a oferta é de 16 vagas, para ampla concorrência e para pessoas com deficiência. 
Oportunidades ainda em empresas de recrutamento e seleção. Só para se ter ideia, na Psicoespaço são mais de 40 vagas, enquanto que na Center RH quatro chances.
Já o Sistema Findes conta com vagas de emprego no Senai e Sesi.
CONFIRA AS VAGAS
HOSPITAL SANTA RITA
Vagas: Aprendiz (2), auxiliar de apoio unidades médicas (1), auxiliar de limpeza (4), auxiliar de refrigeração (1), enfermeiro (2), enfermeiro especialista (1) e técnico de enfermagem (5).
Currículo: Pode ser cadastrado no site www.santarita.org.br, no link "Trabalhe Conosco".
PSICOESPAÇO
Cadastro: no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas: Almoxarife, analista de desenvolvimento organizacional, analista de RH, analista financeiro pleno, assistente administrativo, assistente de importação e exportação, assistente de RH - PCD, auxiliar administrativo, auxiliar de carga e descarga/estoque, auxiliar de produção, auxiliar de saúde bucal, auxiliar industrial, babá, comprador, conferente de depósito, consultor comercial, consultor de vendas, coordenador de TI, escriturário administrativo financeiro, estagiário de engenharia de produção, executivo de contas, gerente administrativo, gerente de educação à distância, gerente de pós graduação, inspetor estoque III indústria granito, motorista carreteiro, operador de empilhadeira à gás e retrátil, operador Industrial II Logística, enfermeiro PCD, técnico de enfermagem PCD, cadastro de reserva para pessoas com deficiência, recepcionista, repositor de mercadorias, representante autônomo, salgadeiro, supervisor de loja, técnico de edificações e vendedor.
CENTER RH
Cadastro: no site www.centerrh.com.br.
Vagas: Assistente administrativo, desenvolvedor júnior, instalador e reparador e supervisor de oficina.
SENAI
Cadastro: no site www.sistemafindes.org.br.
Vagas: Assistente administrativo.
SESI
Cadastro: no site www.sistemafindes.org.br.
Vagas: Assistente de disciplina e professor para o ano letivo de 2019.
 
 

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