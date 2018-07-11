Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta (11)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

Quem está à procura de emprego deve ficar atento nas oportunidades disponíveis nesta quarta-feira (11). Há vagas disponíveis para vários níveis de escolaridade e para trabalhar em todo o Estado.

SAIBA MAIS

FINDES

Currículo: deve ser cadastrado no site deve ser cadastrado no site www.sistemafindes.org.br

Vagas: No Sesi, há uma vaga para professor de história. O candidato precisa ter licenciatura plena e experiência em regência de classe. A carga horária é de 22 horas semanais e os profissionais vão trabalhar na unidade de Linhares.

Já no Senai, há chance para instrutor de educação profissional - mecânica. A exigência é ter Ensino Médio completo, experiência profissional na área de Metal Mecânica e conhecimentos em Pacote Office. A remuneração é de R$ 2.123,10, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais vão atuar com contrato temporário na unidade de São Domingos do Norte.

Ainda no Senai, tem uma vaga para instrutor de educação profissional técnica - mecatrônica. A seleção é destinada a profissionais que tenham Ensino Superior completo em Engenharia Mecatrônica, Elétrica ou Automação Industrial, com especialização em Mecatrônica; experiência profissional na área de Mecatrônica. Desejável em regência de classe; e conhecimentos em Pacote Office. A remuneração é de R$ 3.127,48, para carga horária de 40 horas semanais. O trabalho será na Grande Vitória.

ÁGUIA BRANCA

Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] , constando o nome da vaga no campo do assunto. Em caso de PcD favor encaminhar o laudo também.

Vagas: São oportunidades para analista de dados, estágio na área comercial e TI, e motoristas. Os locais de trabalho são Cariacica e São Mateus.

Há banco de reserva para pessoas com deficiência. Neste caso, é preciso ter o ensino médio completo, ter laudo médico, não é necessário experiência, além de ser proativo, dinâmico e boa comunicação e disponibilidade de horário. As chances são para Cariacica.

A vaga de analista de dados é destinada a profissionais que tenham graduação em Estatística, Física ou Matemática, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação. Também é preciso experiência em análise ou mineração de dados, conhecimentos em SQL para extração e manipulação de dados, conhecimentos em ferramentas de BI, preferencialmente Power BI, desejável conhecimentos em linguagem Python e/ou R. Os selecionados vão trabalhar em Cariacica.

O estágio é para área comercial. Para participar, é necessário estar cursando graduação em Estatística, Matemática ou áreas correlatas (Obs.: A partir do 4º período); estudar à noite; conhecimento Intermediário em Excel e Power Point. Há ainda vaga de estágio de Nível Superior - Área de TI. neste caso, o estudante precisa estar cursando graduação na área de TI no horário noturno. O local dos estágios será em Cariacica.

A Águia Branca está com vagas de emprego para motorista intermunicipal. O candidato precisa ter Ensino Fundamental completo; carteira de motorista categoria D; curso de transporte de coletivo de passageiros; experiência como motorista de veículos pesados. A atuação será em Cariacica (temporário) ou em São Mateus (efetivo).

SOBRAL DESIGN

A loja de acessórios e objetos decorativos Sobral Design, localizada na Praia do Canto, em Vitória está com duas vagas para vendedoras. A contratação é imediata. É necessário ter mais de 18 anos, ter experiência comprovada em vendas com referências e ser comunicativa. Uma vaga é para trabalhar de 9 às 17h20 e a outra de 12h20 às 20h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 9 às 17 horas. O salário é compatível com o mercado. Interessadas enviar currículo para [email protected]

PSICOESPAÇO

Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br e concorrer a vaga correspondente.

Vagas na Grande Vitória: Analista de dados, analista de laboratório, analista de relacionamento (Home Office), analista de RH (área de desenvolvimento), analista de RH (Departamento Pessoal), analista de TI, analista desenvolvedor de sistemas - sênior, assistente contábil, assistente de e-commerce, auxiliar administrativo de cobrança, auxiliar administrativo de DP, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de consultório médico (secretária), auxiliar de saúde bucal (ASB), consultor de vendas - interno (Ramo de Veículos), coordenador de equipe multidisciplinar - área da Saúde, diretor administrativo (área da Saúde), encarregado de produção (ramo de alimentos), estagiário de Administração, gerente administrativo, gerente comercial, gerente de loja, motorista carreteiro (produtos perigosos), operador de monitoramento, operador de televendas, orçamentista, representante comercial, supervisor de vendas (seminovos), suporte de TI, vendedor externo (ramos alimentício e seguros), vendedor interno e vendedor telemarketing.

Vagas para Barra de São Francisco: Almoxarife, eletricista manutenção extração e mecânico manutenção extração.

Vagas para São Domingos do Norte: Almoxarife, auxiliar fiscal, eletricista manutenção, inspetor estoque, mecânico manutenção, operador industrial (operador de ponte, de pórtico, de ponte rolante e resinador) e supervisor de processos.

Vagas para Cachoeiro de Itapemirim: Auxiliar industrial, líder logística, promotor de vendas e supervisor de relacionamento com cliente.

Vaga para Aracruz: Assistente de qualidade PCD.