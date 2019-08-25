Confira as dicas para procurar vaga de emprego no Sine

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 08:35
- Atualizado há 6 anos
As agências do Sine oferecem centenas de vagas de emprego durante a semana em todo o Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a quem procura a primeiro oportunidade ou quer se recolocar no mercado de trabalho.
Para fazer o cadastro em uma das unidades, é necessário levar a carteira de trabalho, o documento de identidade e o CPF. É bom lembrar que o Sine não recebe currículo. O documento pode ser pedido apenas para se entregue na empresa durante a entrevista. Algumas agências, é preciso levar o comprovante de residência.
O diretor do Sine da Serra, Marlon Amorim, explica ao chegar na agência o candidato faz o cadastro dentro de sua área de interesse. Caso tenha uma vaga disponível, conforme o seu perfil, ele é encaminhado para entrevista de emprego.
Confira o passo-a-passo para procurar uma vaga de emprego no Sine:
ONDE IR
É necessário ir até uma agência do Sine, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
DOCUMENTOS
- Carteira de Identidade
- CPF
- Carteira de trabalho
- Comprovante de endereço (é solicitado em algumas agências)
VAGAS
- Os candidatos podem se informar sobre as vagas disponíveis nas próprias agências do Sine ou em outros canais como o Serra Mais Emprego ou no Trabalha Vix.
- Com o cadastro, o profissional recebe por e-mail um alerta quando houver uma vaga que esteja de acordo com as informações dadas por ele.
- Já as vagas disponíveis no Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, estão disponíveis no site.
- É bom lembrar que o Sine não liga para o candidato para a avisar a disponibilidade da vaga.
- As vagas do Sine são interligadas, ou seja, o candidato não precisa sair de Vila Velha para concorrer a uma oportunidade disponível no Sine da Serra.
- Em alguns casos, as empresas utilizam o Sine para agilizar o processo de entrevistas. No entanto, o recrutamento é avisado com antecedência.
CARTA DE RECOMENDAÇÃO
- Se houve a vaga, o candidato pode ser encaminhado para entrevista. Esse encaminhamento é feito por meio de uma carta de recomendação. De acordo com do diretor do Sine da Serra, os candidatos devem ficar atentos à recomendação de apresentação de cada empresa.
- A empresa não liga para o candidato. É ele que tem que seguir as orientações determinadas na carta.
- A carta não é garantia de que o candidato terá a vaga de emprego, funciona apenas como um encaminhamento. É necessário ler atentamente as recomendações, que podem ser:
Na carta pode conter:
- Um número de telefone para que o candidato ligue e agende a entrevista;
- Um e-mail para o candidato marcar a entrevista;
- Ou ainda já está determinado na carta o dia e horário para o candidato fazer a entrevista;
SEGURO DESEMPREGO
- Quando a pessoa está no seguro desemprego e recebe uma carta de encaminhamento o benefício é automaticamente bloqueado.
- Caso seja aprovado para a vaga, o seguro desemprego é suspenso.
- Já no caso de não ser selecionado, o candidato precisa retornar ao Sine com a carta negativa da empresa para pedir a liberação da parcela.
- O candidato não pode pegar a carta e rejeitar a vaga, senão o seguro desemprego é cancelado.
SINE FÁCIL
- É um aplicativo desenvolvido pelo governo federal onde o candidato pode conferir as oportunidades disponíveis conforme o CEP cadastrado.
- Antes de baixar o app, é necessário ir até uma agência próxima à sua casa para fazer o cadastro.
- No local, o candidato vai receber um care code que será utilizado para acessar o aplicativo pela primeira vez.
- Além das vagas de emprego disponíveis, o candidato pode imprimir a carta de recomendação, desde que a oportunidade esteja de acordo com suas experiências.
- O Sine Fácil é destinado para quem já tem experiência profissional.
DICAS
- Ao procurar emprego, o candidato precisa tomar alguns cuidados. Por conta disso, é muito importante estar bem vestido e com os cuidados pessoais em dia.
- As entrevistas podem ocorrer no mesmo dia que o candidato for no Sine. É necessário evitar ir de chinelo, bermuda, roupas curtas ou degotadas.
- A forma que o candidato vai para entrevista é muito importante. Dependendo da empresa, se a roupa não estiver adequada, ele pode até não entrar no processo de seleção.
- Às terças e quintas, a partir das 9 horas, o Sine da Serra conta com orientação profissional. O candidato recebe orientações de como se comportar na entrevista, como ir vestido e até o que falar durante o processo de seleção.
ENDEREÇO DAS AGÊNCIA DO SINE
Sine da Serra
Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Sine de Vila Velha
Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro, Vila Velha
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Agência do Trabalhador de Vitória
Endereço: Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória.
Funcionamento: das 8 às 17 horas.
Sine de Anchieta
Endereço: Casa do Cidadão, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Sine de Aracruz
Endereço: Av.Venâncio flores, s/nº, Centro
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Barra de São Francisco
Endereço: Rua Alameda Santa Terezinha,100, Centro
Funcionamento: das 7 às 16 horas
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Endereço: Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, bairro Guandu
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Sine de Cariacica
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica
Funcionamento: 8 às 17 horas
Sine de Colatina
Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Sine de Linhares
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Sine de Nova Venécia
Endereço: Rua Jussara, 10 MArgareth, Nova Venécia
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Sine de São Mateus
Horário de Expediente: das 8 às 17 horas
Endereço: Alberto Sartório, nº 404, Carapina.
Agência do Trabalhador de Cariacica
Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)
Funcionamento: das 8 às 16 horas.
Agência de Empregos de Viana
Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Viana Sede
Funcionamento: das 8 às 17 horas
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o