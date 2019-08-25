Quer emprego?

Confira as dicas para procurar vaga de emprego no Sine

Saiba onde estão as agências, como fazer o cadastro e o que levar

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 08:35 - Atualizado há 6 anos

Fila para vagas de emprego no Sine da Serra Crédito: João Paulo Rocetti

As agências do Sine oferecem centenas de vagas de emprego durante a semana em todo o Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a quem procura a primeiro oportunidade ou quer se recolocar no mercado de trabalho.

Para fazer o cadastro em uma das unidades, é necessário levar a carteira de trabalho, o documento de identidade e o CPF. É bom lembrar que o Sine não recebe currículo. O documento pode ser pedido apenas para se entregue na empresa durante a entrevista. Algumas agências, é preciso levar o comprovante de residência.

O diretor do Sine da Serra, Marlon Amorim, explica ao chegar na agência o candidato faz o cadastro dentro de sua área de interesse. Caso tenha uma vaga disponível, conforme o seu perfil, ele é encaminhado para entrevista de emprego.

Confira o passo-a-passo para procurar uma vaga de emprego no Sine:

ONDE IR

É necessário ir até uma agência do Sine, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

DOCUMENTOS

- Carteira de Identidade

- CPF

- Carteira de trabalho

- Comprovante de endereço (é solicitado em algumas agências)

VAGAS

- Os candidatos podem se informar sobre as vagas disponíveis nas próprias agências do Sine ou em outros canais como o Serra Mais Emprego ou no Trabalha Vix.

- Com o cadastro, o profissional recebe por e-mail um alerta quando houver uma vaga que esteja de acordo com as informações dadas por ele.

- Já as vagas disponíveis no Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, estão disponíveis no site.

- É bom lembrar que o Sine não liga para o candidato para a avisar a disponibilidade da vaga.

- As vagas do Sine são interligadas, ou seja, o candidato não precisa sair de Vila Velha para concorrer a uma oportunidade disponível no Sine da Serra.

- Em alguns casos, as empresas utilizam o Sine para agilizar o processo de entrevistas. No entanto, o recrutamento é avisado com antecedência.

CARTA DE RECOMENDAÇÃO

- Se houve a vaga, o candidato pode ser encaminhado para entrevista. Esse encaminhamento é feito por meio de uma carta de recomendação. De acordo com do diretor do Sine da Serra, os candidatos devem ficar atentos à recomendação de apresentação de cada empresa.

- A empresa não liga para o candidato. É ele que tem que seguir as orientações determinadas na carta.

- A carta não é garantia de que o candidato terá a vaga de emprego, funciona apenas como um encaminhamento. É necessário ler atentamente as recomendações, que podem ser:

Na carta pode conter:

- Um número de telefone para que o candidato ligue e agende a entrevista;

- Um e-mail para o candidato marcar a entrevista;

- Ou ainda já está determinado na carta o dia e horário para o candidato fazer a entrevista;

SEGURO DESEMPREGO

- Quando a pessoa está no seguro desemprego e recebe uma carta de encaminhamento o benefício é automaticamente bloqueado.

- Caso seja aprovado para a vaga, o seguro desemprego é suspenso.

- Já no caso de não ser selecionado, o candidato precisa retornar ao Sine com a carta negativa da empresa para pedir a liberação da parcela.

- O candidato não pode pegar a carta e rejeitar a vaga, senão o seguro desemprego é cancelado.

SINE FÁCIL

- É um aplicativo desenvolvido pelo governo federal onde o candidato pode conferir as oportunidades disponíveis conforme o CEP cadastrado.

- Antes de baixar o app, é necessário ir até uma agência próxima à sua casa para fazer o cadastro.

- No local, o candidato vai receber um care code que será utilizado para acessar o aplicativo pela primeira vez.

- Além das vagas de emprego disponíveis, o candidato pode imprimir a carta de recomendação, desde que a oportunidade esteja de acordo com suas experiências.

- O Sine Fácil é destinado para quem já tem experiência profissional.

DICAS

- Ao procurar emprego, o candidato precisa tomar alguns cuidados. Por conta disso, é muito importante estar bem vestido e com os cuidados pessoais em dia.

- As entrevistas podem ocorrer no mesmo dia que o candidato for no Sine. É necessário evitar ir de chinelo, bermuda, roupas curtas ou degotadas.

- A forma que o candidato vai para entrevista é muito importante. Dependendo da empresa, se a roupa não estiver adequada, ele pode até não entrar no processo de seleção.

- Às terças e quintas, a partir das 9 horas, o Sine da Serra conta com orientação profissional. O candidato recebe orientações de como se comportar na entrevista, como ir vestido e até o que falar durante o processo de seleção.

ENDEREÇO DAS AGÊNCIA DO SINE

Sine da Serra

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Sine de Vila Velha

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro, Vila Velha

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Agência do Trabalhador de Vitória

Endereço: Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória.

Funcionamento: das 8 às 17 horas.

Sine de Anchieta

Endereço: Casa do Cidadão, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Sine de Aracruz

Endereço: Av.Venâncio flores, s/nº, Centro

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Barra de São Francisco

Endereço: Rua Alameda Santa Terezinha,100, Centro

Funcionamento: das 7 às 16 horas

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, bairro Guandu

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Sine de Cariacica

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica

Funcionamento: 8 às 17 horas

Sine de Colatina

Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Sine de Linhares

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Sine de Nova Venécia

Endereço: Rua Jussara, 10 MArgareth, Nova Venécia

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Sine de São Mateus

Horário de Expediente: das 8 às 17 horas

Endereço: Alberto Sartório, nº 404, Carapina.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Funcionamento: das 8 às 16 horas.

Agência de Empregos de Viana

Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Viana Sede

Funcionamento: das 8 às 17 horas

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta