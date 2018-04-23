Confira 7 dicas para participar de concursos na área policial

Polícia Federal vai contratar 500 novos policiais este ano Crédito: Reprodução internet





Os concursos da área policial sempre atraem milhões de candidatos em todo o Brasil. Todos os anos, são milhares de vagas em diversos Estados e quem escolhe essa carreira precisa estar muito bem preparado para encarrar as diversas etapas exigidas nos certames.

Para 2018, o governo do Espírito Santo vai abrir processos seletivos para Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Já o governo federal autorizou a contratação de 500 policiais federais ainda este ano.

Dentro da esfera da segurança pública, são diversos segmentos: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e ainda podemos incluir os concursos para a Guarda Municipal e para o Corpo de Bombeiros.

Para cada seleção, existem estratégias comuns e específicas. Confira 7 dicas essenciais de estudos e que são comuns a qualquer um que você escolher.

1  Começar a estudar antes do edital sair

Esse é o ponto- chave para quem deseja uma preparação bem estruturada em com condições de angariar uma aprovação. Com tempo hábil, você poderá errar com tranquilidade e terá tempo de acertar. Quando o edital sair e houver mudanças, você terá tempo de fazer os ajustes necessários.

2  Buscar informações nos concursos anteriores

São esses certames que vão nortear o início dos estudos para qualquer carreira que você escolher. Olhar para o último edital dará um bom direcionamento na preparação.

Geralmente, cada concurso policial tem matérias peculiares, como medicina legal, raciocínio lógico, informática, entre outras. É pelo documento anterior que você vai descobrir o essencial para iniciar os estudos: se o seu perfil é adequado ao cargo ou não. Daí para frente, você terá condições de mapear a sua preparação para o concurso.

Com conteúdo em mãos, será mais fácil roteirizar a sua vida de concurseiro. Você deverá criar o seu planejamento e isso é muito importante. Com planejamento você consegue vislumbrar todas as etapas e se preparar adequadamente para cada uma delas.

Uma planilha seria bem-vinda para você organizar as disciplinas e distribuí-las pelos dias da semana. Ter contato com todas as matérias é indispensável para não deixar o conhecimento esquecido.

4  Contato com pessoas que estudam para mesmo concurso

Estar atualizado sobre esse meio é muito importante, pois tudo que circula sobre o concurso que você almeja é de suma importância.

Existem grupos na internet que reúnem candidatos com as mesmas afinidades que as suas. Importantes informações circulam nesses espaços porque eles as procuram e repassam aos demais.

Quando você está se preparando o ideal é estar próximo de pessoas que têm os mesmos objetivos que você para que haja uma troca. É um ajudando o outro.

5- Treinamento de questões

Não adianta protelar, porque o que vai sedimentar o conhecimento teórico adquirido durante a sua preparação é o exercício constante de questões de provas anteriores.

A prática que dará condições de você acertar a mão em relação ao perfil da banca, formas como são cobrados os assuntos, possíveis pegadinhas, entre outros macetes que você só vai aprender treinando exaustivamente.

6  Treinamento físico

Todos os concursos para área de segurança tem Teste de Aptidão Física, conhecido como TAF.

Então, preparar-se com antecedência é fundamental. Além do mais, estudos realizados por neurologistas mostraram que exercícios físicos são capazes de ajudar o cérebro a processar e armazenar melhor as informações. Assim, você aproveita para treinar para o seu TAF e ao mesmo tempo ajuda seu cérebro a absorver tudo o que está estudando.

7  Tempo para descanso

Quando você antecipa seus estudos, você tem a possibilidade de reservar períodos de descanso e lazer. Afinal de contas, é muito bom poder dar uma relaxada e fazer atividades que sejam aprazíveis a sua vida. Dessa forma, você consegue aliviar a pressão que os estudos possam vir a causar na sua vida.

Concurso previstos

No Espírito Santo, a área de segurança contará com 417 vagas. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. O governo do Estado também anunciou a contratação de 20 oficiais médicos para o Hospital da Polícia Militar. No entanto, as regras virão separadas das demais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.

Já na Polícia Civil serão 173 vagas. As oportunidades são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80.