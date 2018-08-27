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Concursos: ES abre 1,2 mil vagas com salários de até R$ 9 mil

Oportunidades serão para a Junta Comercial, Departamento de Estradas de Rodagem, Ipem, Iopes, Sedu e Secont

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:16
Governo do Estado anuncia mais seis concursos públicos Crédito: Reprodução internet
Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), e de Obras Públicas (Iopes), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior. 
 
> ES terá mais quatro concursos com mais de 500 vagas
OUTROS CERTAMES
O governador Paulo Hartung anunciou outros nove concursos públicos , que estão previstos para ocorrer ainda este ano.
Na semana passada, o chefe do Poder Executivo divulgou a abertura de quatro certames, totalizando 527 vagas. Serão 480 destinadas a cargos de nível médio e 47 para nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
As seleções serão para contratar servidores efetivos no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Polícia Civil (PCES) e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
O governo do Estado vai abrir outras cinco seleções ainda este ano. O primeiro edital a sair deve ser o da Polícia Civil, com 173 vagas. As chances serão para escrivão (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador (60) e assistente social (4). A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80.
Para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
Já no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), serão abertas 53 vagas. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60.
Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
Outro certame será para preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.
A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) terá concurso com cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.
 

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