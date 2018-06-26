Concursos da Seger e Iases: mais de 170 vagas abertas no ES

Crédito: Fernando Madeira

Mais dois concursos públicos foram abertos no Espírito Santo. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (26), a realização de certames para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Para a Seger serão abertas 125 vagas: 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 vagas para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

Já no Iases serão abertas 53 vagas:

Nível superior 15 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), 5 para pedagogo, 7 para psicólogo, 10 para assistente social  salários de R$ 4.443,60.

Nível médio 16 para assistente de suporte, com salário de R$ 1.825,82.

Os editais estão previstos para saírem ainda este ano, e as provas devem ser realizadas no início de 2019.

MAIS CONCURSOS

Hartung já anunciou outros concursos para serem realizados ainda este ano. Na área da segurança, são 417 vagas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições começaram nesta segunda-feira (25).

Nos próximos dias devem ser anunciadas as novidades dos certames de 20 chances para oficial médico da PM e 173 oportunidades da Polícia Civil.