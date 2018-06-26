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Concursos da Seger e Iases: mais de 170 vagas abertas no ES

Salários chegam a R$ 4.443,60; editais devem ser divulgados ainda este ano

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 18:58
Crédito: Fernando Madeira
Mais dois concursos públicos foram abertos no Espírito Santo. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (26), a realização de certames para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
> Veja mais publicações sobre Concursos e Empregos
Para a Seger serão abertas 125 vagas: 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 vagas para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
Já no Iases serão abertas 53 vagas:
 Nível superior  15 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), 5 para pedagogo, 7 para psicólogo, 10 para assistente social  salários de R$ 4.443,60.
 Nível médio  16 para assistente de suporte, com salário de R$ 1.825,82.
Os editais estão previstos para saírem ainda este ano, e as provas devem ser realizadas no início de 2019.
MAIS CONCURSOS
Hartung já anunciou outros concursos para serem realizados ainda este ano. Na área da segurança, são 417 vagas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições começaram nesta segunda-feira (25). 
Nos próximos dias devem ser anunciadas as novidades dos certames de 20 chances para oficial médico da PM e 173 oportunidades da Polícia Civil. 
Também estão previstos processos seletivos com 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e cinco na Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp). 

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