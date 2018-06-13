Concursos com mais de 1,2 mil vagas até o fim do ano

Treinamento do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Crédito: Facebook/Corpo de Bombeiros

Até o final do ano deverão ser abertas pelo menos 1.288 vagas em seis concursos públicos. As oportunidades serão para cargos efetivos no governo do Estado e na Prefeitura da Serra. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil.

Ontem o governador Paulo Hartung anunciou a abertura de processo seletivo na Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp). Serão cinco vagas para cargos de nível superior. O Estado também contará com concursos nas polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Iema.

Já a Prefeitura da Serra prepara seleção com 650 vagas para cargos das áreas de educação e Saúde. O edital deve ser publicadas em 90 dias.

OS CONCURSOS PREVISTOS

PREFEITURA DA SERRA

Serão 650 vagas para profissionais das áreas de educação e saúde. O salário pode chegar a R$ 3.032,99. A previsão é de que o edital seja publicado em até 90 dias.

ARSP

Serão cinco vagas para cargos de nível superior, sendo duas para especialista em regulação e três para analista de suporte técnico. A remuneração é de R$ 5.024,74 e R$ 4.443,60, respectivamente. O edital está previsto para ser publicado no segundo semestre. As provas devem ocorrer em novembro.

POLÍCIA MILITAR

Serão 310 oportunidades, para os cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. O edital deve ser publicado nos próximos dias.

CORPO DE BOMBEIROS

Serão 127 vagas, das quais 120 para soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. O edital deve ser publicado nos próximos dias.

POLÍCIA CIVIL

Serão 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente. As chances são para os cargos de escrivão (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador (60) e assistente social (4). O edital ainda não tem data para ser publicado.

IEMA

Serão 23 vagas em cargos de níveis médio e superior, com remuneração varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18. O edital ainda não tem data para publicação.