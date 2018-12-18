Concursos abertos no ES com salário de até R$ 9,6 mil

Sedu abriu processo seletivo para contratar psicólogos Crédito:

Seis concursos públicos estão abertos no Espírito Santo com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 9,6 mil.

Para as prefeituras de Viana e Aracruz, as oportunidades são para cargos efetivos. Já para os demais, os cargos são temporários.

Na Secretaria de Estado da Educação (Sedu), são dois processo seletivos: um para cuidador, com inscrições até hoje, e outro para psicólogo, com prazo até quinta-feira, dia 20.

Ne segunda-feira, dia 24, termina o prazo para se inscrever no processo seletivo para guarda-vidas. Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo.

SAIBA MAIS





SEDU

Vagas para técnico em Gestão de Pessoas  Psicólogo. A remuneração de R$ 2.635,98. Inscrições até quinta-feira, dia 20, por meio do Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), localizada na Av. César Hilal, 1111, Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-085.

PREFEITURA DE PIÚMA

São 36 vagas para guarda-vidas (ensino fundamental). A remuneração é de R$ 1.045,63, mais auxílio-alimentação de R$ 359,70. Inscrições até 24 de dezembro, na Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, que fica na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18, 3º andar - B, das 9 às 17 horas.

PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

São 176 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.019,54. Inscrições até 24 de dezembro, no Núcleo Tecnológico Municipal, situado na Avenida Doutor Mário Vello Silvares, 139, Centro, das 13h às 17h.

PREFEITURA DE VIANA

São 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98. As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro, no site www.consulpam.com.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 84 vagas para profissionais da área da Educação. A seleção é aberta a candidatos com nível superior. A remuneração é de R$ 2.159,51. Inscrições até 6 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br

UFES

Quatro vagas para professor. Remuneração varia de R$3.449,83 a R$9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. As inscrições para Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) vão até 18 de janeiro de 2019; e para Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) até 28 de dezembro de 2018.