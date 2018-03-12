Concurso público do IEMA é autorizado

A realização de concurso público para o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) foi autorizada na tarde desta segunda-feira (12). Serão abertas 23 vagas para nível superior e nível médio. A previsão é de que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre de 2018.

Para o nível superior serão disponibilizadas 13 vagas no cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, com salário de R$ 4.984,18, mais auxílio alimentação.

Para nível médio serão abertas 10 vagas em cargos de assistentes de suporte em desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, com salário de R$ 1.738,88 mais auxílio alimentação.