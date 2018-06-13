Concurso para diplomatas terá 26 vagas e salário de R$ 18 mil

Instituto Rio Branco, em Brasília Crédito: Reprodução internet

Estabilidade e um salário que pode chegar a R$ 18 mil. Esses são os principais atrativos do concurso público Itamaraty. O regulamento do certame foi publicado nesta quarta-feira (13). A seleção contará com 26 vagas e os aprovados ingressarão na carreira inicial, como terceiros-secretários do Ministério de Relações Exteriores (MRE). A remuneração atual do cargo é de R$ 18.059,83.

O edital de abertura do processo seletivo está previsto para ser publicado até o final de junho. As provas objetivas da primeira fase serão aplicadas 45 dias após a data de publicação do edital. Para participar, o candidato precisa ter curso superior.

Como em anos anteriores, a seleção contará com três fases de avaliação. Na primeira haverá aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, com questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, noções de economia e noções de direito e direito internacional público.

Os selecionados passarão para a etapa seguinte, que será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, de língua portuguesa e de língua inglesa. Já a terceira fase terá provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, de história do Brasil, geografia, política internacional, noções de economia, noções de direito e direito internacional público, língua espanhola e língua francesa.

O último concurso para a carreira de diplomata ofereceu 30 vagas e foi organizado pelo Cebraspe. Ao todo, foram registradas 5.939 inscrições.