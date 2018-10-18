Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa acirrada

Concurso do MPU atrai mais de 260 mil candidatos

Cargo mais bem procurado foi o de técnico, especialidade administração, com lotação no Distrito Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 13:37

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 13:37

Sede do Ministério Público da União Crédito: Divulgação
O concurso público do Ministério Público da União (MPU) atraiu 264.924 candidatos que concorrem as 47 vagas imediatas. As informações foram divulgadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame.
Do total de participantes, 229.169 são candidatos de ampla concorrência (37 vagas), 35.755 são candidatos negros (7) e 4.761 são pessoas com deficiência (3).
O cargo mais bem procurado foi o de técnico, especialidade administração, com lotação no Distrito Federal, com 102.141 concorrentes. A função conta com quatro vagas imediatas, portanto a demanda total é de 25.535,25 inscritos por chance.
Outro cargo com bastante procura também é para o DF: analista, especialidade direito, com 31.367 inscritos. Neste caso, são cinco vagas imediatas, ou seja, 6.273,40 candidatos por vaga.
No Rio de Janeiro, foram 25.999 inscrições para técnico. São duas vagas, ou seja, a demanda total é de 12.999,50 concorrentes por chance. Depois é a vez de Minas Gerais que, para a mesma função, contabilizou 25.491 inscrições, ou seja, 12.745,50 para cada uma das duas vagas imediatas disponíveis.
As provas objetivas o processo seletivo serão aplicadas no dia 21 de outubro. Os exames objetivos e discursivo para o cargo de analista terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã, às 8h. Já as provas objetivas para o cargo de técnico terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas, no turno da tarde, às 15h.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados