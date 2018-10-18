Concurso do MPU atrai mais de 260 mil candidatos

Sede do Ministério Público da União Crédito: Divulgação

O concurso público do Ministério Público da União (MPU) atraiu 264.924 candidatos que concorrem as 47 vagas imediatas. As informações foram divulgadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame.

Do total de participantes, 229.169 são candidatos de ampla concorrência (37 vagas), 35.755 são candidatos negros (7) e 4.761 são pessoas com deficiência (3).

O cargo mais bem procurado foi o de técnico, especialidade administração, com lotação no Distrito Federal, com 102.141 concorrentes. A função conta com quatro vagas imediatas, portanto a demanda total é de 25.535,25 inscritos por chance.

Outro cargo com bastante procura também é para o DF: analista, especialidade direito, com 31.367 inscritos. Neste caso, são cinco vagas imediatas, ou seja, 6.273,40 candidatos por vaga.

No Rio de Janeiro, foram 25.999 inscrições para técnico. São duas vagas, ou seja, a demanda total é de 12.999,50 concorrentes por chance. Depois é a vez de Minas Gerais que, para a mesma função, contabilizou 25.491 inscrições, ou seja, 12.745,50 para cada uma das duas vagas imediatas disponíveis.

As provas objetivas o processo seletivo serão aplicadas no dia 21 de outubro. Os exames objetivos e discursivo para o cargo de analista terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã, às 8h. Já as provas objetivas para o cargo de técnico terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas, no turno da tarde, às 15h.