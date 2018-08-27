Concurso do Ipem: vagas abertas com salários de até R$ 4,4 mil

Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no. Entre os órgãos, está o Instituto de Pesos e Medidas (), com 5 vagas de nível médio para Assistente de Suporte e Gestão, Metrologia e Qualidade, com remuneração de R$ 1.825,82; 3 vagas para nível superior em Analista de Suporte e Gestão, Metrologia e Qualidade com remuneração de R$ 4.443,60 e 7 vagas para Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade, com remuneração de R$ 4.443,60. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.