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15 vagas

Concurso do Ipem: vagas abertas com salários de até R$ 4,4 mil

No total, são 15 vagas; para nível superior, o salário pode chegar a quase R$ 5 mil

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 19:50
Crédito: Cassio Ceniz
Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Entre os órgãos, está o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), com 5 vagas de nível médio para Assistente de Suporte e Gestão, Metrologia e Qualidade, com remuneração de R$ 1.825,82; 3 vagas para nível superior em Analista de Suporte e Gestão, Metrologia e Qualidade com remuneração de R$ 4.443,60 e 7 vagas para Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade, com remuneração de R$ 4.443,60. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
> Leia mais matérias sobre Concursos e Empregos
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o e de Obras Públicas (Iopes), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.
 

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