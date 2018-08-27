Concurso do Iopes: vagas abertas com salário de R$ 6 mil

Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Um dos órgãos na lista de concursos abertos está o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes), com 6 vagas de nível superior para Técnico Superior Operacional. A remuneração é de R$ 6.162,16 já contando com o auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.