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Concurso público

Concurso do Iopes: vagas abertas com salário de R$ 6 mil

O salário é de R$ 6.162,16. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 20:36
Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay
Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Um dos órgãos na lista de concursos abertos está o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes), com 6 vagas de nível superior para Técnico Superior Operacional. A remuneração é de R$ 6.162,16 já contando com o auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
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Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.

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