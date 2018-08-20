Concurso do Iases: 200 vagas de nível médio

Para o, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.