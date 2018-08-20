Concurso do Iases: 200 vagas de nível médio

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) anunciou nesta segunda-feira (20) a abertura de 200 vagas de nível médio em concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59. No valor, já está incluso o auxílio-alimentação de R$ 300.
O governo do Espírito Santo também autorizou nesta segunda (20) a abertura de outros três concursos públicos. Serão realizados concursos para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Polícia Civil e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Para o Detran, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.
Já a Sejus também terá 200 vagas nível médio para o cargo de inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Para a Polícia Civil do Espírito Santo serão 33 vagas público para o cargo de delegado de polícia, com salário de R$ 10.058,56. É exigida a formação em Direito.