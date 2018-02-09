Concurso da Sedu tem mais de 20 mil inscritos

Professores vão atuar nas escolas da rede estadual Crédito: Divulgação / Sedu

O concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) atraiu 20.821 candidatos que estão na disputa pelas 1.025 vagas para professor e pedagogo.

A empresa organizadora do concurso é a Fundação Carlos Chagas e as inscrições foram encerradas no dia 5 de fevereiro.

A expectativa é de que no dia 8 de março seja publicado o edital de convocação para realização das provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 18 de março, no período da manhã.

Os exames vão ocorrer as cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.

Além da prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, o concurso contará com prova discursiva (estudo de caso) e avaliação de títulos.

Seleção

As vagas foram abertas para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87 vagas), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44), Sociologia (2).

Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.