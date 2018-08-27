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Oportunidades

Concurso da Sedu: mil vagas abertas no ES

Além da remuneração salarial, há, ainda, auxílio-alimentação no valor de R$ 300

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 19:56
Sedu Crédito: Divulgação
Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Entre os órgãos, está a Secretaria de Educação (Sedu), que anunciou 200 vagas de nível médio e 1.000 vagas para nível superior.
O cargo de nível médio é para Agente de Suporte Educacional; o salário é de R$ 1.825,82. Já para nível superior, a secretaria anunciou 1.000 vagas para professor; a remuneração será de R$ 2.081,68. Nos valores estão inclusos o auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
> Leia mais matérias sobre Concursos e Empregos
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o e de Obras Públicas (Iopes), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.
 

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