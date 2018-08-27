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Oportunidades

Concurso da Secont: vagas abertas com salário de até R$ 9 mil

Outras oportunidades também foram anunciadas nesta segunda-feira (27); veja

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 20:26
Gabarito, prova, concurso Crédito: Pixabay
Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Entre os órgãos, está a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), que anunciou 10 vagas de nível superior para o cargo de Auditor do Estado. O salário é de R$ 9.326,63. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
> Leia mais matérias sobre Concursos e Empregos
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o e de Obras Públicas (Iopes), Secretaria da Educação (Sedu) e Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.
 

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