Concurso da Secont: vagas abertas com salário de até R$ 9 mil

Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Entre os órgãos, está a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), que anunciou 10 vagas de nível superior para o cargo de Auditor do Estado. O salário é de R$ 9.326,63. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o e de Obras Públicas (Iopes), Secretaria da Educação (Sedu) e Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.