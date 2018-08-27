Concurso da Secont: vagas abertas com salário de até R$ 9 mil

Foram anunciadas, na tarde desta segunda-feira (27), mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no. Entre os órgãos, está a Secretaria de Controle e Transparência (), que anunciou 10 vagas de nível superior para o cargo de Auditor do Estado. O salário é de R$ 9.326,63. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.