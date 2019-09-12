Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas

Publicado em 12 de setembro de 2019 às 15:07
O concurso público da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas. De acordo com informações do município, o edital de abertura de certame deve ser publicado em outubro e contará com mais de 1.600 vagas.
Os salários podem chegar a R$ 4.536,00, além outros benefícios. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.
Inicialmente, o município havia informado que seriam 1.500 vagas e que as regras seriam divulgadas em novembro.
A administração municipal assinou nesta quinta-feira (12) o contrato com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), que vai promover a seleção para que sejam ocupados cargos efetivos em diversas áreas da prefeitura.
Os profissionais serão selecionados para atuar nas áreas de saúde, magistério, quadro administrativo e Instituto de Previdência de Vila Velha. Ao todo, serão quatro editais, um para cada setor.
Haverá oportunidades para professores, pedagogos, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, administradores, contadores, arquitetos, engenheiros, geólogos, arquivistas, advogados, entre outros.
O Ibade já organizou diversos concursos pelo país, entre eles do IBGE; da Prefeitura de Vitória, do Departamento de Polícia do Ceará, entre outros.
