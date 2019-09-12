Home
Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas

Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas

Oferta será de mais de 1.600 vagas e edital está previsto para outubro. Salários podem chegar a R$ 4.536,00. Contrato com a organizadora foi assinado nesta quinta-feira (12)

Gazeta Online

Ana Paula Mello Miranda

[email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2019 às 15:07

 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vila Velha prepara novo concurso para outubro Crédito: Luiz Eduardo Neves/Semcom Vila Velha

O concurso público da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas. De acordo com informações do município, o edital de abertura de certame deve ser publicado em outubro e contará com mais de 1.600 vagas.

Os salários podem chegar a R$ 4.536,00, além outros benefícios. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.

Inicialmente, o município havia informado que seriam 1.500 vagas e que as regras seriam divulgadas em novembro.

A administração municipal assinou nesta quinta-feira (12) o contrato com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), que vai promover a seleção para que sejam ocupados cargos efetivos em diversas áreas da prefeitura.

Os profissionais serão selecionados para atuar nas áreas de saúde, magistério, quadro administrativo e Instituto de Previdência de Vila Velha. Ao todo, serão quatro editais, um para cada setor.

Haverá oportunidades para professores, pedagogos, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, administradores, contadores, arquitetos, engenheiros, geólogos, arquivistas, advogados, entre outros.

O Ibade já organizou diversos concursos pelo país, entre eles do IBGE; da Prefeitura de Vitória, do Departamento de Polícia do Ceará, entre outros.

