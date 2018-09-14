Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Concurso da Polícia Federal tem mais de 147 mil candidatos inscritos
500 vagas

Concurso da Polícia Federal tem mais de 147 mil candidatos inscritos

Provas objetivas serão aplicadas neste domingo, dia 16;
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 15:55

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 15:55

Polícia Federal vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Facebook/ Polícia Federal
O concurso público com 500 vagas da Polícia Federal registrou a participação de 147.744 candidatos. As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo, dia 16 de setembro. Os dados foram divulgados pela banca organizadora, o Cebraspe.
O cargo com o maior número de inscritos foi o de agente de polícia, com 92.671 participações. Já a função de perito conta com a participação de 18.142 candidatos, seguido pela de delegado, com 17.816. Para o cargo de escrivão de polícia foram 12.663 e para papiloscopista foram 6.452 inscritos.
Os locais de prova já podem ser consultados no site www.cespe.unb.br. Os exames, exceto para o cargo de Delegado de Polícia Federal, terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no turno da tarde. Já para o cargo de delegado, a prova objetiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 16 de setembro de 2018, no turno da manhã. A prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na mesma data, no turno da tarde.
O concurso da corporação oferece 500 vagas nos cargos de agente (180), delegado (150), escrivão (80), perito (60) e papiloscopista (30).
Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441, 26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as duas categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50.
Para perito e delegado, o inicial atualmente é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. Para todos os cargos, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chaiany come comida do VIP e toma punição gravíssima
Imagem de destaque
Dívida bilionária coloca pressão na Kora Saúda, dona do Hospital Meridional
Imagem de destaque
Corrida da Penha: a prova que virou parte da identidade capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados