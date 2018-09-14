Concurso da Polícia Federal tem mais de 147 mil candidatos inscritos

Polícia Federal vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Facebook/ Polícia Federal

O concurso público com 500 vagas da Polícia Federal registrou a participação de 147.744 candidatos. As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo, dia 16 de setembro. Os dados foram divulgados pela banca organizadora, o Cebraspe.

O cargo com o maior número de inscritos foi o de agente de polícia, com 92.671 participações. Já a função de perito conta com a participação de 18.142 candidatos, seguido pela de delegado, com 17.816. Para o cargo de escrivão de polícia foram 12.663 e para papiloscopista foram 6.452 inscritos.

Os locais de prova já podem ser consultados no site www.cespe.unb.br. Os exames, exceto para o cargo de Delegado de Polícia Federal, terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no turno da tarde. Já para o cargo de delegado, a prova objetiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 16 de setembro de 2018, no turno da manhã. A prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na mesma data, no turno da tarde.

O concurso da corporação oferece 500 vagas nos cargos de agente (180), delegado (150), escrivão (80), perito (60) e papiloscopista (30).

Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441, 26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as duas categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50.

Para perito e delegado, o inicial atualmente é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. Para todos os cargos, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.