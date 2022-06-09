Concurso da PM do ES: como se preparar para as provas objetivas

As provas objetivas e de redação do concurso público para soldados da Polícia Militar do Espírito Santo serão aplicadas no dia 21 de agosto e os candidatos terão cinco horas para resolver as questões. Faltando um pouco mais de dois meses para os exames, os interessados devem se concentrar nos estudos para estar muito bem preparados.

Os participantes terão que responder 80 questões de múltipla escolha.

Polí­cia Militar contará com reforço no efetivo em breve Crédito: Fernando Madeira

Para a prova de soldado combatente, o candidato deverá se dedicar igualmente às disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Geografia Geral, do Brasil e do Espírito Santo e História do Brasil e do Espírito Santo, segundo orientação da diretora pedagógica do curso preparatório CEP, Ivone Goldner. Ela lembra que, neste caso, todas as disciplinas terão o mesmo número de questões (20 cada) e o peso é 1.

Já para os cargos de soldado músico e soldado auxiliar de saúde, o participante precisa ficar muito atento aos conhecimentos específicos exigidos, pois o número de questões é bem maior em relação às demais disciplinas exigidas.

Ivone Goldner lembra que, para todos os cargos, o que fará grande diferença no concurso será a redação, que terá a pontuação máxima de 40 pontos, devendo o candidato obter 20 pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de Redação, para não ser eliminado do certame.

“Considerando que teremos, aproximadamente, 70 dias até a data da prova, o ideal é que o candidato reserve pelo menos 3 horas diárias de estudo. Será mais produtivo nesta reta final se o candidato estudar uma matéria por dia de segunda a sexta e, nos fins de semana, fizer uma revisão de todo o conteúdo já estudado, por meio de leitura de resumos e resolução de questões de provas anteriores”, orienta.

Jeferson Bogo, professor de Informática do Gran Cursos Online, recomenda que o candidato foque na resolução de exercícios, principalmente nas matérias que são mais cobradas neste tipo de certame e nas disciplinas mais difíceis.

“Isso vai ajudar a dar ênfase ao conteúdo que ainda precisa de reforço. Outra dica é tentar fazer dois ou três simulados que tenham a mesma duração da prova, sem celular e sem outras distrações. Caso contrário, o candidato chega no dia do teste sem ritmo e perde tempo em determinadas matérias", destaca.

SIMULADOS E PROVAS ANTERIORES

Conhecer o estilo de prova da banca também pode ajudar. O professor Jeferson Borgo lembra que o modelo de questões são sempre os mesmos e, assim, é possível identificar os temas que são mais ou menos cobrados.

O concurso da PM é organizado pelo Instituto AOCP, o mesmo que conduziu o processo seletivo da corporação em 2018.

“Refaça essas provas e também de outras polícias, observando os detalhes das questões. Também alerto sobre a importância de se preparar para o teste físico, pois é grande o índice de reprovação nesta fase. Além disso, a atividade física vai ajudar a melhorar a concentração e reduzir o estresse”, comenta.

INSCRIÇÕES ATÉ 7 DE JULHO

O processo seletivo oferece 1.052 vagas para os cargos de soldados. As oportunidades foram distribuídas por três editais:

1.000 para soldados

30 para soldado auxiliar de saúde (HPM)

22 para praças músicos

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de julho de 2022, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 74.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2022. Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vitória, Vila Velha e Serra.

O cartão de informação do candidato, contendo o local e horário dos testes, estará disponível no dia 15 de agosto de 2022.

Para ser aprovado, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital, é necessário:

Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e

Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

O QUE VAI CAIR NA PROVA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SOLDADO COMBATENTE

CONHECIMENTOS GERAIS:

Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.

6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.

Raciocínio Lógico e matemático:

1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo:

1. A relação entre movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico.

2. As paisagens mundiais.

3. A dinâmica da Litosfera.

4. Continentes e oceanos.

5. Relevo terrestre. Minerais e rochas.

6. Solos: práticas de manejo e conservação.

7. Regiões brasileiras, marcas do Brasil em todos os cantos.

8. Regiões do Espírito Santo.

9. A dinâmica relação entre os componentes das regiões.

9. Critérios de delimitação de regiões.

10. Regiões mundiais: geopolíticas, econômicas, Biomas e domínios morfoclimáticos.

11. A dinâmica da atmosfera: elementos e fatores, classificação e tipos de clima.

12. Fenômenos da natureza: alterações antrópicas e implicações em sua dinâmica global-local e local-global.

13. A dinâmica da hidrosfera: água no planeta.

14. Bacias hidrográficas, rios, lagos.

15. Águas oceânicas.

História do Brasil e do Espírito Santo:

1. A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os

jesuítas.

2. A independência e o nascimento do Estado brasileiro.

3. A organização do Estado monárquico.

4. A vida intelectual, política e artística no século XIX.

5. A organização política e econômica do Estado republicano.

6. A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil.

7. A revolução de 1930.

8. O Período Vargas.

9. A Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos no Brasil.

10. Os governos democráticos, os governos militares e a Nova República.

11. A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura.

12. História do Estado do Espírito Santo: colonização, povoamento, sociedade e indústrias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE

CONHECIMENTOS GERAIS:

Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras. 6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.

Raciocínio Lógico e matemático:

1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde:

1. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.

2. Evolução das políticas de saúde no Brasil.

3. Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8. 080/90 e Lei nº 8.142/90).

4. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.

5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.

6. História natural e prevenção de doenças.

7. Epidemiologia.

8. Vigilância em Saúde e doenças de notificação compulsória.

9. Indicadores de níveis de saúde da população.

10. Sistemas de Informação em Saúde.

11. Notificação de doenças e agravos.

12. Participação popular e controle social.

13. Os Conselhos de Saúde.

14. Noções de planejamento em Saúde.

15. Os direitos dos usuários.

16. Humanização no SUS.

17. Políticas e Programas em Saúde Pública, Licitações e Contratos.

18. Princípios de Gestão de Materiais e Logística Aplicados.

19. Sistema de informação e gestão tecnológica.

20. Gestão de projetos em saúde.

21. Gestão de custos.

22. Planejamento Estratégico e Viabilidade de Investimentos em Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Técnico em Farmácia:

1. Farmácia: conceito; estrutura organizacional e administrativa.

2. Ciclo da assistência farmacêutica: seleção; programação; aquisição; armazenamento e conservação; distribuição e dispensação de medicamentos.

3. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; vias de administração; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas.

4. Princípios de farmacotécnica: cálculos em farmacotécnica; sistema métrico de massa e volume; formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas; incompatibilidades

químicas e físicas em manipulação farmacêutica.

5. Legislação sanitária farmacêutica: Portaria 344/98 e atualizações; Lei dos Medicamentos genéricos- Lei Nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 e alterações.

6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.

7. Princípios gerais de segurança no trabalho.

8. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.

9. Princípios de ergonomia no trabalho.

10. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

Técnico em Laboratório:

1. Fundamentos de laboratório: conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e normalidade.

2. Preparo de diferentes soluções utilizadas em laboratório.

3. Amostras biológicas destinadas à análise: procedimentos adequados de coleta, conservação, transporte, processamento e descarte.

4. Aparelhos: descrição, funcionamento e manutenção de centrífugas, balanças, estufas, autoclaves, banho-maria, micrótomos e microscópios de luz.

5. Biossegurança e boas práticas no laboratório clínico: métodos químicos e físicos de desinfecção e esterilização utilizados em laboratórios clínicos.

6. Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva.

7. Resíduos: manuseio, transporte e descarte.

8. Procedimentos Operacionais Padrão (POP), controle de qualidade interno e externo.

9. Conceitos de biologia celular e histologia.

10. Estrutura da célula: núcleo, citoplasma, organelas e inclusões citoplasmáticas.

Técnico em Saúde Bucal:

1. Processamento de radiografias.

2. Orientação para a saúde bucal.

3. Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento.

4. Noções da rotina de um consultório dentário.

5. Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações.

6. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares Conhecimento de limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.

7. Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas.

8. Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação.

9. Preparo de bandeja.

10. Medidas de proteção individual.

11. Noções de microbiologia e parasitologia.

12. Doenças transmissíveis na prática odontológica.

13. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório.

13. Noções de ergonomia aplicados à odontologia.

14. Registro de dados e da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal.

15. Armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.

16. Promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários.

17. Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico.

18. Noções de primeiros socorros.

19. relação paciente e profissional.

Técnico em Enfermagem:

1. Noções básicas sobre anatomia e fisiologia.

2. Aspectos éticos e legais da assistência de enfermagem.

3. Assistência de enfermagem à mulher, criança, adolescente, adulto e idoso, no contexto hospitalar e da atenção básica.

4. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência.

5. Assistência de enfermagem em intercorrências clínicas e cirúrgicas.

6. Segurança do paciente.

7. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças transmissíveis.

8. Políticas Públicas de saúde.

9. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças agudas e crônicas não transmissíveis.

10. Enfermagem no centro cirúrgico: atuação no pré-operatório, transoperatório e pós operatório; Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica; rotinas de limpeza da sala de cirurgia.

11. Procedimentos técnicos em enfermagem.

12. Imunização: normas e procedimentos para vacinação.

13. Biossegurança nas ações de enfermagem: precauções universais, exposição a material biológico.

Técnico em Veterinária:

1. Noções das atividades de vigilância sanitária.

2. Noções de segurança do trabalho.

3. Noções básicas de zoonoses de interesse da saúde pública.

4. Noções básicas de atendimento ao público.

5. Conhecimentos básicos das raças dos animais.

6. Noções básicas de anatomia veterinária.

7. Noções básicas de contenção física e manejo de animais.

8. Conhecimentos básicos de fisiologia veterinária.

9. Noções de comportamento e bem-estar animal.

10. Cuidados e procedimentos com paciente: nutrição do internado, vias de aplicação de medicamentos, conceitos de vacinação e vermifugação; realização e troca de pensos e bandagens, tricotomia, higiene do paciente e antissepsia da pele; auxílio à coleta

de material biológico e não biológico; auxílio à realização de imobilização de ossos e articulações; auxílio à realização de cateterismos e sondagens; auxílio à realização de biopsia e a de exames complementares: eletrocardiograma, imagem e exames laboratoriais; limpezas de conduto auditivo e ocular, escovação dentária e corte de unhas; apoio nas manobras de auxílio ao parto e cuidados neonatais; cuidados e procedimentos destinados a infraestrutura hospitalar: higienização e desinfeção dos ambientes e equipamentos, assepsia e esterilização de materiais de itens críticos - material cirúrgico, endoscópios; destinação de resíduos biológicos e não biológicos; noções de biossegurança e proteção pessoal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SOLDADO MÚSICO

CONHECIMENTOS GERAIS:

Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.

6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.

Raciocínio Lógico e matemático:

1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: