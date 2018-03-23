Concurso abre 1.196 vagas na área da Saúde

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou concurso com 1.196 vagas para profissionais da saúde e administrativos em 35 hospitais universitários espalhados pelo país e na sede da rede.
As inscrições vão das 10h dia 26 de março até as 18h dia 10 de abril, exclusivamente pela internet, no site da organizadora www.cespe.unb.br/concursos. As taxas são de R$ 76, para nível médio, e de R$ 200, para nível superior.
- Confira o edital para área médica
- Confira o edital para área assistencial
- Confira o edital para área administrativa
VAGAS
São 339 vagas para médicos de 83 especialidades como anestesiologia (13), cirurgia pediátrica (13), medicina intensiva (18), neonatologia (13) e clínica médica (9), entre outras.
Na área assistencial são 713 vagas, incluindo 137 enfermeiros e 413 técnicos em enfermagem.
Na área administrativa são 144 vagas, incluindo 75 assistentes administrativos, 11 analistas de tecnologia da informação e 11 técnicos em contabilidade.