Comércio vai abrir 5 mil vagas para trabalho temporário no ES

Algumas oportunidades já estão abertas; veja como se candidatar

Publicado em 27 de setembro de 2019 às 18:26 - Atualizado há 6 anos

Boa notícia para quem quer conseguir um emprego temporário. Com o aumento das vendas de final de ano, o comércio deve contratar entre 4 mil e 5 mil profissionais temporários em todo o Estado, com possibilidade de aumentar esse quantitativo.

A informação é do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri. Segundo ele, as contratações deverão ocorrer a partir de novembro.

“Com a perspectiva de melhora na economia, estamos otimistas com as admissões temporárias. As reformas que estão para ser aprovadas antes do final do ano com certeza contribuirão em muito para melhores dias”, ressalta Sepulcri ao comentar que os interessados em uma oportunidade devem ficar atentos aos anúncios de vagas feitos pelas lojas e já encaminhar, a partir de outubro, os currículos.

O salário do comércio é de R$ 1.107, mas alguns estabelecimentos pagam por comissão.

Dentre as oportunidades, a Uniglória deve contratar em torno de 800 profissionais temporários. A seleção deve começar nos próximos dias e os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

A presidente da Uniglória, Amel Aboul, informa que os lojistas estão otimistas com as vendas deste ano. “Prevemos um aumento de 7% a 10% nas vendas”, diz.

Já os lojistas da Praia do Canto devem contratar entre 100 e 120 temporários. Segundo o presidente da Associação Comercial do bairro, César Saade, a seleção dos profissionais deve ocorrer a partir de outubro. Os currículos podem ser entregues nas lojas. “Em relação ao ano passado, estimamos um aumento de 5% nas vendas”, projeta.

Oportunidades de trabalho temporário também serão abertas nos shoppings da Grande Vitória. Só para se ter uma ideia, no Boulevard Shopping Vila Velha estão previstas 100 chances. Os demais centros de compras ainda não informaram quantos profissionais serão temporários contratados, pois as seleções deverão ocorrer apenas em novembro.

A Seleciona RH, empresa de recrutamento de mão de obra, deve contratar cerca de 500 trabalhadores para atuar nos setores de comércio e supermercados. As chances serão para quem tem o nível médio, em cargos como operador de caixa, promotor, embalador, auxiliar de produção, açougueiro e degustadora.

“A seleção vai começar a partir de outubro e as vagas serão para atuar na Grande Vitória e em Linhares”, informa a responsável pelas seleções, Fabricia de Paiva Rubia. Ela destaca que os interessados devem fazer o cadastro no site www.selecionarh.com.br.

O presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário da Findes, José Carlos Bergamin, ressalta que os empregos sazonais ocorrem em grande volume no segundo semestre do ano, começando em outubro e indo até o Carnaval.

“A atividade que emprega com maior intensidade a partir do próximo mês é o comércio. A partir de dezembro, o setor de serviços intensifica a contratação de mão de obra. No período do verão, por conta do aumento de turistas, chega a vez de bares, restaurantes e hotéis reforçarem seus quadros”, destaca.

Segundo ele, a retomada da economia vem ocorrendo aos poucos e, com isso, os empresários voltaram a investir. “Muitos projetos começaram a caminhar melhor. Acredito que em janeiro essa retomada deva ser melhor, por conta da aprovação de reformas importantes, o controle da inflação e os juros menores”, avalia Bergamin.

CONFIRA ONDE ESTÃO ALGUMAS VAGAS

Shopping Vitória

O maior volume de contratação deverá acontecer somente nos meses de novembro e dezembro. A estimativa é que as lojas do centro de compras reforcem o quadro de vendedores e atendentes nos segmentos de vestuário, acessórios e eletroeletrônicos. O total de oportunidades, entretanto, ainda não foi divulgado.

Todas as oportunidades serão disponibilizadas no site www.shoppingvitoria.com.br. Alguns currículos poderão ser entregues nas lojas. A forma de candidatura vai estar indicada no endereço eletrônico.

Boulevard Vila Velha

Deverão ser gerados cerca de 100 empregos a partir de novembro. Os interessados podem entregar o currículo no SAC do centro de compras ou fazer o cadastro no site boulevardvilavelha.com.br.

Shopping Praia da Costa

O aumento das contratações temporárias deve acontecer no mês de novembro. O total de empregos gerados não foi divulgado. O cadastro dos currículos é feito no site www.shoppingpraiadacosta.com.br.

Shopping Moxuara

O aumento das contratações temporárias deve acontecer no mês de novembro. O total de empregos que vão ser gerados não foi divulgado. O cadastro dos currículos é feito no site www.shoppingmoxuara.com.br. Os interessados também poderão entregar os currículos nas lojas.

Shopping Mestre Álvaro

O aumento das contratações temporárias deve ocorrer no mês de outubro. O shopping conta com uma área para cadastro de currículos. Os interessados devem acessar o site www.shoppingmestrealvaro.com.br.

Seleciona RH

A partir de outubro serão iniciadas as contratações de profissionais temporários. A oferta será de cerca de 500 vagas na Grande Vitória e em Linhares. As oportunidades são para trabalhar no comércio e em supermercados.

Para se candidatar, os candidatos devem ter o ensino médio. Há chances para operador de caixa, promotor, embalador, auxiliar de produção, açougueiro, degustadora, entre outras. A remuneração do comércio é de R$ 1.107.

Os interessados podem fazer o cadastro no site www.selecionarh.com.br.

Praia do Canto

A estimativa é de que sejam abertas entre 100 e 120 vagas temporárias. As primeiras contratações deverão ocorrer em outubro. Os interessados devem entregar os currículos nas lojas.

Uniglória

Deverão ser contratados 800 profissionais temporários nas lojas do Polo de Moda Glória. As contratações já vão começar e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

