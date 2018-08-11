Com R$ 40 dá para aprender a se tornar o próprio patrão

Catharina Frossard fez curso de micropigmentação de sobrancelhas e abriu estúdio Crédito: Vanessa Cabls Studio | Divulgação

Os cursos de qualificação são uma ótima alternativa para quem quer aprender uma nova profissão. Além de ter carga horária reduzida, as aulas possibilitam o profissional a trabalhar por conta própria e até ter uma segunda opção de renda. Há oportunidades para se qualificar a partir de R$ 40 na Grande Vitória, interior do Estado e até pela internet. As chances estão disponíveis nas áreas de beleza e alimentação. Essas são área bastante promissoras e que resistem à crise econômica.

Os ganhos vão depender da dedicação de cada profissional. Na área da beleza, por exemplo, a instrutora Vanessa Cabral destaca que é possível ganhar de R$ 3 mil a R$ 20 mil por mês. Em muitos casos, são maiores do que os de um profissional com nível superior, afirma.

A busca por novas oportunidades levou Catharina Frossard a procurar o curso de micropigmentação de sobrancelha. Ela trabalhou por quase 10 anos na área administrativa, porém nunca se identificou com o setor. Com receio de ser demitida, por conta da crise econômica, decidiu buscar um plano B e começou a fazer um curso técnico em abril do ano passado.

Catharina se desligou da empresa em que trabalhava em julho deste ano e decidiu aproveitar o dinheiro da rescisão para fazer o curso de micropigmentação. Já estou atendendo na minha casa até conseguir recursos para montar um estúdio próprio. O curso foi muito proveitoso e me sinto segura para atender, esclarece.

A Chic Make Up Cursos também tem novidades em cursos no ramo da beleza como maquiagem profissional, Visagismo e de Colorimetria. Os cursos custam a partir de R$ 350.

No Senac, há opções de cursos que variam de R$ 50 a R$ 400. O gerente de comunicação da instituição, Leonardo Davel Fernandes, antes de se decidir, é importante identificar indícios em sua própria personalidade que te sinalizam para alguma área ou atividade profissional, conhecer seus talentos e tentar se conscientizar ao máximo sobre a sua vocação.

MANUTENÇÃO

Já o Instituto de Certificação e Encaminhamento Profissional (Icep) oferece curso de manutenção de celulares, smartphones e tablets. Há aulas nos municípios da Serra e de Aracruz. O valor do investimento é de 747 à vista ou seis vezes de R$ 135 no cartão de crédito.

Se o profissional for atuar em tempo integral, ele pode ganhar R$ 5 mil, mas se for apenas para complementar renda será em torno de R$ 1,5 mil.

Há ainda opção de se qualificar pela internet, em diversas áreas e por até R$ 100. As chances são oferecidas na Universidade Corporativa do Administrador. O aluno paga pelo curso e tem acesso por 30 dias.

CONFIRA OS CURSOS E COMO SE INSCREVER

SENAC

Inscrições: Os cursos são oferecidos de acordo com cada unidade, que são elas: Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Vitória, Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Santa Teresa.

Cuidados para pessoas com deficiência: R$ 253.

Doula: da gravidez ao puerpério: R$ 297

Drenagem linfática corporal no pós-operatório imediato: R$ 311.

Massagem desportiva: 2X R$ 215

Bordado com pedrarias: R$ 178

Confecção moda praia: R$ 339

Confecção de peças íntimas: R$ 193

Faça você mesmo: crochê em fio de malha: R$ 105

Moda e estilo: R$ 366

Técnicas de costura e acabamento: R$ 205

Alongamento de cílios fio a fio: R$ 225

Design de sobrancelha masculina: R$ 190

Esmaltação em gel: R$ 156

Maquiagem para noivas: R$ 213

Preparação de penteados: R$ 184

Unhas de fibra: R$ 202

Unhas de gel: R$ 250

Montagem de terrários: R$ 50

Paisagismo para pequenos ambientes: R$ 330

Vitrinismo: R$ 197

Técnicas de vendas: R$ 140

Técnicas de recepção e secretariado: R$ 168

Bolos artísticos: R$ 400

Bolo no pote: R$ 165

Brigadeiro gourmet: R$ 180

Cake design: casamento: R$ 345

Cozinha fitness: R$ 320

Cozinha low carb: R$ 330

Cozinha vegetariana: R$ 275

Culinária sem glúten e sem lactose: R$ 310

Docinhos, bombons e trufas: R$ 378

Hambúrguer gourmet: R$ 140

Massas artesanais: R$ 100

Naked cake: R$ 145

Modelagem com pasta americana: R$ 250

Pão sem glúten e sem lactose: R$ 90

Pizzas: R$ 240

Preparo de bolos e tortas: R$ 390

Preparo de churrasco: R$ 390

Preparo de salgados: R$ 350

Saladas: R$ 260

ICEP

Manutenção de Celulares, smartphones e tablets: 6 x R$ 135

Informações: 3095-0017, ou (27) 99629-5759 ou enviar Whatsapp ou ligar para (27) 99503-7949. As aulas ocorrem nos municípios da Serra e de Aracruz.

CHIC MAKE UP

Visagismo e coloração: R$ 550

Design de sobrancelhas: R$ 350

Penteados: R$ 390

Aperfeiçoamento em noivas: R$ 350

Informações: A unidade da Serra fica na Av. Elder Scherrer Souza, 975, sala 1.221, Laranjeiras (3101-6770, 3082-6770 e 99982-6589). Já em Vila Velha, funciona na Av. Hugo Musso, 610, Praia da Costa (3077-6770 e 99880-6589)

STUDIO VANESSA CABRAL

Microblading (micropigmentação de sobrancelha): R$ 2,6 mil (em 6x)

Alongamento de cílios: R$ 600 (em 2x)

Camuflagem de estrias: R$ 1.900 (em 4x)

Fios realistas: R$ 1.500 (em 3x)

Design de sobrancelhas: R$ 600 (em 2x)

Micropigmentação labial full lips: R$ 2 mil (em 4x)

Informações: Rua Marins Alvarino, Itararé, 322. Telefones: 3314- 5208/ 99605-7992/ 99617-9791.

UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR

Informações: www.ucadministrador.adm.br

Cerimonial e eventos: R$ 48

Aprenda a criar vitrines: R$ 40

Curso de perícia: R$ 50

Marketing de varejo - promoção: R$ 61

Secretariado: R$ 57

Excelência em atendimento: R$ 40

Headhunter - como encontrar talentos: R$ 89,90