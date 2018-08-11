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Qualificação

Com R$ 40 dá para aprender a se tornar o próprio patrão

Chances estão disponíveis nas áreas de beleza e alimentação, áreas promissoras que resistem à crise

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 02:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 02:30
Catharina Frossard fez curso de micropigmentação de sobrancelhas e abriu estúdio Crédito: Vanessa Cabls Studio | Divulgação
Os cursos de qualificação são uma ótima alternativa para quem quer aprender uma nova profissão. Além de ter carga horária reduzida, as aulas possibilitam o profissional a trabalhar por conta própria e até ter uma segunda opção de renda. Há oportunidades para se qualificar a partir de R$ 40 na Grande Vitória, interior do Estado e até pela internet. As chances estão disponíveis nas áreas de beleza e alimentação. Essas são área bastante promissoras e que resistem à crise econômica.
Os ganhos vão depender da dedicação de cada profissional. Na área da beleza, por exemplo, a instrutora Vanessa Cabral destaca que é possível ganhar de R$ 3 mil a R$ 20 mil por mês. Em muitos casos, são maiores do que os de um profissional com nível superior, afirma.
A busca por novas oportunidades levou Catharina Frossard a procurar o curso de micropigmentação de sobrancelha. Ela trabalhou por quase 10 anos na área administrativa, porém nunca se identificou com o setor. Com receio de ser demitida, por conta da crise econômica, decidiu buscar um plano B e começou a fazer um curso técnico em abril do ano passado.
Catharina se desligou da empresa em que trabalhava em julho deste ano e decidiu aproveitar o dinheiro da rescisão para fazer o curso de micropigmentação. Já estou atendendo na minha casa até conseguir recursos para montar um estúdio próprio. O curso foi muito proveitoso e me sinto segura para atender, esclarece.
A Chic Make Up Cursos também tem novidades em cursos no ramo da beleza como maquiagem profissional, Visagismo e de Colorimetria. Os cursos custam a partir de R$ 350.
No Senac, há opções de cursos que variam de R$ 50 a R$ 400. O gerente de comunicação da instituição, Leonardo Davel Fernandes, antes de se decidir, é importante identificar indícios em sua própria personalidade que te sinalizam para alguma área ou atividade profissional, conhecer seus talentos e tentar se conscientizar ao máximo sobre a sua vocação.
MANUTENÇÃO
Já o Instituto de Certificação e Encaminhamento Profissional (Icep) oferece curso de manutenção de celulares, smartphones e tablets. Há aulas nos municípios da Serra e de Aracruz. O valor do investimento é de 747 à vista ou seis vezes de R$ 135 no cartão de crédito.
Se o profissional for atuar em tempo integral, ele pode ganhar R$ 5 mil, mas se for apenas para complementar renda será em torno de R$ 1,5 mil.
Há ainda opção de se qualificar pela internet, em diversas áreas e por até R$ 100. As chances são oferecidas na Universidade Corporativa do Administrador. O aluno paga pelo curso e tem acesso por 30 dias.
CONFIRA OS CURSOS E COMO SE INSCREVER
SENAC
Inscrições: Os cursos são oferecidos de acordo com cada unidade, que são elas: Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Vitória, Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Santa Teresa.
Cuidados para pessoas com deficiência: R$ 253.
Doula: da gravidez ao puerpério: R$ 297
Drenagem linfática corporal no pós-operatório imediato: R$ 311.
Massagem desportiva: 2X R$ 215
Bordado com pedrarias: R$ 178
Confecção moda praia: R$ 339
Confecção de peças íntimas: R$ 193
Faça você mesmo: crochê em fio de malha: R$ 105
Moda e estilo: R$ 366
Técnicas de costura e acabamento: R$ 205
Alongamento de cílios fio a fio: R$ 225
Design de sobrancelha masculina: R$ 190
Esmaltação em gel: R$ 156
Maquiagem para noivas: R$ 213
Preparação de penteados: R$ 184
Unhas de fibra: R$ 202
Unhas de gel: R$ 250
Montagem de terrários: R$ 50
Paisagismo para pequenos ambientes: R$ 330
Vitrinismo: R$ 197
Técnicas de vendas: R$ 140
Técnicas de recepção e secretariado: R$ 168
Bolos artísticos: R$ 400
Bolo no pote: R$ 165
Brigadeiro gourmet: R$ 180
Cake design: casamento: R$ 345
Cozinha fitness: R$ 320
Cozinha low carb: R$ 330
Cozinha vegetariana: R$ 275
Culinária sem glúten e sem lactose: R$ 310
Docinhos, bombons e trufas: R$ 378
Hambúrguer gourmet: R$ 140
Massas artesanais: R$ 100
Naked cake: R$ 145
Modelagem com pasta americana: R$ 250
Pão sem glúten e sem lactose: R$ 90
Pizzas: R$ 240
Preparo de bolos e tortas: R$ 390
Preparo de churrasco: R$ 390
Preparo de salgados: R$ 350
Saladas: R$ 260
ICEP
Manutenção de Celulares, smartphones e tablets: 6 x R$ 135
Informações: 3095-0017, ou (27) 99629-5759 ou enviar Whatsapp ou ligar para (27) 99503-7949. As aulas ocorrem nos municípios da Serra e de Aracruz.
CHIC MAKE UP
Visagismo e coloração: R$ 550
Design de sobrancelhas: R$ 350
Penteados: R$ 390
Aperfeiçoamento em noivas: R$ 350
Informações: A unidade da Serra fica na Av. Elder Scherrer Souza, 975, sala 1.221, Laranjeiras (3101-6770, 3082-6770 e 99982-6589). Já em Vila Velha, funciona na Av. Hugo Musso, 610, Praia da Costa (3077-6770 e 99880-6589)
STUDIO VANESSA CABRAL
Microblading (micropigmentação de sobrancelha): R$ 2,6 mil (em 6x)
Alongamento de cílios: R$ 600 (em 2x)
Camuflagem de estrias: R$ 1.900 (em 4x)
Fios realistas: R$ 1.500 (em 3x)
Design de sobrancelhas: R$ 600 (em 2x)
Micropigmentação labial full lips: R$ 2 mil (em 4x)
Informações: Rua Marins Alvarino, Itararé, 322. Telefones: 3314- 5208/ 99605-7992/ 99617-9791.
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR 
Informações: www.ucadministrador.adm.br
Cerimonial e eventos: R$ 48
Aprenda a criar vitrines: R$ 40
Curso de perícia: R$ 50
Marketing de varejo - promoção: R$ 61
Secretariado: R$ 57
Excelência em atendimento: R$ 40
Headhunter - como encontrar talentos: R$ 89,90
Recepcionista de hotel: R$ 48

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