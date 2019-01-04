Cinco concursos públicos na área policial com salário de até R$ 8 mil

No Espírito Santo, a oferta é de 173 vagas na Polícia Civil Crédito: Divulgação | Sesp

Quem quer seguir a carreira policial deve ficar atento. Em todo o Brasil, cinco concursos públicos estão abertos com o objetivo de selecionar candidatos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. Ao todo, são 915 oportunidades.

Uma das seleções é a da Polícia Civil do Espírito Santo que oferece 173 vagas. Os salários variam entre R$ 3.622,08 e R$ 5.103,84.

De acordo com o edital, as chances são para auxiliar perícia médico-legal (20), assistente social (4), escrivão de polícia (20), investigador (60), médico legista (15), psicólogo (4), perito oficial criminal nas especialidades de: ciências contábeis (3), engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, engenharia de controle e automação, ciências da computação, análise de sistemas, engenharia de computação ou engenharia mecatrônica (8), engenharia agronômica, engenharia florestal ou engenharia ambiental (2), engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, geologia, engenharia de minas ou física (8), química, farmácia, ciências biológicas ou biomedicina (10), odontologia (2), medicina veterinária (2), e ciências econômicas, direito ou psicologia (15).

Your browser does not support the audio element. Concursos públicos na área policial com salário de até 8 mil reais

Os interessados podem se inscrever até 11 de fevereiro, no site www.institutoaocp.org.br . As taxas variam de R$ 96,50 a R$ 146,73.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES DO PARÁ

O Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” do Pará (CPCRC/PA) divulgou o edital do novo concurso público para cargos de nível médio e superior. A oferta é de 95 vagas.

As inscrições devem ser realizadas de 8 de janeiro a 11 de fevereiro, pelo site www.portalfadesp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

As oportunidades são para os cargos efetivos de perito médico legista (medicina, medicina psiquiátrica), perito criminal (administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia sanitária, farmácia, física, geologia, medicina veterinária, odontologia, processamento de dados), auxiliar técnico de perícias (técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de mecânica, técnico de radiologia).

A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração varia de R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar de Minas Gerais abriu concurso com 120 oportunidades para o curso de formação de oficiais (CFO), sendo 108 vagas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. A remuneração inicial é de R$ 5.769,42.

É necessário que os candidatos sejam brasileiros natos, possuam título de bacharel em direito, tenham entre 18 e 30 anos de idade, possuam idoneidade moral, tenham altura mínima de 1,60m e aptidão física.

Os interessados podem se inscrever o site www.policiamilitar.mg.gov.br no período de 6 de fevereiro de 2019 a 7 de março de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 173,00.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Em Santa Catarina, a Polícia Militar abriu seleção com 490 vagas para admissão de voluntários ao serviço auxiliar temporário da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). As inscrições poderão ser realizadas de 2 a 28 de janeiro de 2019, pelo site www.institutoaocp.org.br . O valor da inscrição é de R$ 50.

Os aprovados exercerão turnos de serviço de 40 horas semanais e receberão auxílio mensal de R$ 1.017.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) abriu concurso para contratar 37 oficiais, sendo 30 de ampla concorrência e sete para negros ou índios. O vencimento básico para o cargo de 2º tenente equivale a R$ 7.132,52.

As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . O valor da inscrição é de R$ 138.