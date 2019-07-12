Home
>
Concursos e Empregos
>
Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concurso público

Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concurso público

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários e para todos os níveis de escolaridade

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de julho de 2019 às 14:02

 - Atualizado há 6 anos

Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concursos para servidores Crédito: Reprodução internet

A Câmara e a Prefeitura de Boa Esperança, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos para a contratação servidores de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, são 18 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 8.500. As duas são seleções são organizadas pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Três prefeituras do ES preparam concursos públicos para 2019

Na prefeitura, são 11 oportunidades temporárias.

Há vagas disponíveis entre as seguintes funções:

Auxiliar de Serviços Odontológicos da ESF;

Técnico de Enfermagem da ESF;

Enfermeiro;

Enfermeiro ESF;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico (1);

Médico Cardiologista (1);

Médico da ESF (2);

Médico Endocrinologista (1);

Médico Ginecologista Obstetra (1);

Médico Ortopedista (1);

Médico Pediatra (1);

Médico Psiquiatra (1);

Odontólogo da ESF (2).

Os candidatos devem ter nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.106,60 a R$ 8.500,00, acrescido de auxílio-alimentação, a fim de exercer funções em regime de 16 a 40 horas semanais.

> 12 concursos públicos vão abrir vagas neste ano

As inscrições podem ser feitas até 17 de julho de 2019, no endereço eletrônico: www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 25 e R$ 30 e deve ser paga até a data de 18 de julho de 2019.

A seleção contará com Prova de Títulos para todos os cargos, no qual os títulos devem ser anexados no período de 11 a 18 de julho de 2019, em sistema eletrônico por meio do site de inscrição. O resultado está previsto para ser publicado no dia 9 de agosto de 2019.

> Seis concursos abertos no ES com salário de até R$ 9,6 mil

A validade do processo seletivo será de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

CÂMARA

Na Câmara de Boa Esperança, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

> IBGE abre 400 vagas para trabalhar no Censo Demográfico 2020

As oportunidades são para:

Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Técnico Administrativo (1);

Técnico Legislativo (1);

Analista Contábil (1);

Analista em Tecnologia da Informação (1);

Auditor de Controle Interno (1);

Procurador Legislativo (1).

As inscrições podem ser feitas no período de 15 de julho de 2019 a 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 8 de setembro de 2019, além de prova de títulos para alguns cargos. O resultado será publicado na data provável de 5 de novembro de 2019.

A validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

> Leia mais sobre Concursos e Empregos

00:00 /
Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concurso público

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais