Interior

Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concurso público

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários e para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 12 de julho de 2019 às 14:02 - Atualizado há 6 anos

Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concursos para servidores Crédito: Reprodução internet

A Câmara e a Prefeitura de Boa Esperança, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos para a contratação servidores de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, são 18 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 8.500. As duas são seleções são organizadas pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

Na prefeitura, são 11 oportunidades temporárias.

Há vagas disponíveis entre as seguintes funções:

Auxiliar de Serviços Odontológicos da ESF;

Técnico de Enfermagem da ESF;

Enfermeiro;

Enfermeiro ESF;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico (1);

Médico Cardiologista (1);

Médico da ESF (2);

Médico Endocrinologista (1);

Médico Ginecologista Obstetra (1);

Médico Ortopedista (1);

Médico Pediatra (1);

Médico Psiquiatra (1);

Odontólogo da ESF (2).

Os candidatos devem ter nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.106,60 a R$ 8.500,00, acrescido de auxílio-alimentação, a fim de exercer funções em regime de 16 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 17 de julho de 2019, no endereço eletrônico: www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 25 e R$ 30 e deve ser paga até a data de 18 de julho de 2019.

A seleção contará com Prova de Títulos para todos os cargos, no qual os títulos devem ser anexados no período de 11 a 18 de julho de 2019, em sistema eletrônico por meio do site de inscrição. O resultado está previsto para ser publicado no dia 9 de agosto de 2019.

A validade do processo seletivo será de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

CÂMARA

Na Câmara de Boa Esperança, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

As oportunidades são para:

Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Técnico Administrativo (1);

Técnico Legislativo (1);

Analista Contábil (1);

Analista em Tecnologia da Informação (1);

Auditor de Controle Interno (1);

Procurador Legislativo (1).

As inscrições podem ser feitas no período de 15 de julho de 2019 a 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 8 de setembro de 2019, além de prova de títulos para alguns cargos. O resultado será publicado na data provável de 5 de novembro de 2019.

A validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Câmara e Prefeitura de Boa Esperança abrem concurso público





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta