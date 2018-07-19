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Prava em setembro

Câmara de Nova Venécia prorroga prazo de inscrição

Candidatos podem se inscrever até segunda-feira, 23; concurso oferece vagas para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 15:22
Câmara de Nova Venécia Crédito: Divulgação Câmara de Nova Venécia
A Câmara de Nova Venécia prorrogou até o dia 23 de julho as inscrições para o concurso público de servidores. O prazo terminaria nesta quinta-feira (19). O atendimento ocorre no site da organizadora Gualimp, www.gualimp.com.br. A prova será aplicada no dia 2 de setembro.
O processo seletivo visa a preencher três vagas para os cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e escriturário. A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 551 em auxílio-alimentação.
O cargo de procurador jurídico exige curso superior em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Conhecimentos de Informática. Para preencher os requisitos do cargo de técnico legislativo e escriturário, é necessário ter Ensino Médio completo e Conhecimentos de Informática.
 

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