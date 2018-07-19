Câmara de Nova Venécia prorroga prazo de inscrição

O processo seletivo visa a preencher três vagas para os cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e escriturário. A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 551 em auxílio-alimentação.

O cargo de procurador jurídico exige curso superior em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Conhecimentos de Informática. Para preencher os requisitos do cargo de técnico legislativo e escriturário, é necessário ter Ensino Médio completo e Conhecimentos de Informática.