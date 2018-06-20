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Níveis médio e superior

Câmara de Cachoeiro de Itapemirim contrata 20 estagiários

Inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até sexta-feira (22); bolsa para o estágio pode chegar a R$ 703,95

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 15:13
Câmara de Cachoeiro: 20 vagas em seleção para estagiários Crédito: Divulgação
A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de 20 estagiários de ensino médio e superior. A bolsa é de até R$ 703,95.
Para estudantes de nível superior, são 17 oportunidades, sendo três para quem cursa Ciências Contábeis, sete para Direito, três para Administração e quatro para Licenciatura. A carga horária será de seis horas por dia.
Já os alunos do ensino médio podem se inscrever para uma das três oportunidades disponíveis. A carga horária é de cinco horas. O estudante precisa ter curso de Informática de, no mínimo, 120 horas, em conclusão ou que tenha sido concluído até um ano anterior, com conhecimento em Hardware, Montagem e Manutenção de Computadores; Redes, Cabeamento Estruturado e Rede Wireless; Sistemas Operacionais (Windows 8 e 10); Aplicativos: (Suites Office -Microsoft e Libre Office) e antivirus; Internet e serviços web.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (22), das 7 às 15 horas. Os currículos podem ser entregues na portaria da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim. É preciso adicionar uma foto 3x4 colorida e atual e declaração da Instituição de Ensino atestando as informações exigidas no edital.
O estágio terá duração máxima de dois anos.
 

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