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Soldados

Bombeiros convoca para exame toxicológico e investigação social

Candidatos devem se apresentar em dia e local estabelecido pela corporação; o não comparecimento gera eliminação do participante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2019 às 13:25

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 13:25

Corpo de Bombeiros contará com 120 novos soldados Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
divulgou nesta sexta-feira (17) o edital de convocação para o exame toxicológico (6ª etapa) e investigação social (7ª etapa) do
concurso público
para o cargo de soldados. A seleção visa preencher 120 vagas.
> Confira a lista de convocados
Para a realização do exame toxicológico, os candidatos deverão comparecer, em dias e horários estabelecidos pelo edital, ao Auditório principal do Hospital da Polícia Militar (HPM), que fica na Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória. 
A apresentação deve seguir o seguinte cronograma estabelecido pela corporação:
27 de Maio de 2019:
- Classificados entre a 1ª e a 27ª colocação deverão comparecer para a coleta às 7 horas;
- Classificados entre a 28ª e a 51ª colocação deverão comparecer para a coleta às 14 horas.
28 de Maio de 2019:
- Classificados entre a 52ª e a 79ª colocação deverão comparecer para a coleta às 7 horas;
- Classificados entre a 80ª e a 107ª colocação deverão comparecer para a coleta às 14 horas.
29 de Maio de 2019:
- Classificados entre a 108ª e a 135ª colocação deverão comparecer para a coleta às 7 horas;
- Classificados entre a 136ª e a 160ª colocação deverão comparecer para a coleta às 14 horas.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Os candidatos aprovados para a etapa de investigação social devem comparecer à palestra de orientação, às 13 horas do dia 30 de maio de 2019, ao auditório principal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que fica na Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória.
> PM e Bombeiros abrem concurso com 417 vagas
Quem não comparecer ao local no dia e horário determinados estará eliminado do concurso público, conforme estabelece o edital de convocação.
Os participantes, na ocasião, deverão entregar os documentos listados no Anexo VI do edital de abertura e a Ficha de Investigação Social, devidamente preenchida, até as 17 horas o dia 7 de junho na Gerência de Investigação do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Tenente Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória.
As Fichas de Investigação Social estarão disponíveis no site www.cb.es.gov.br/concursos. O candidato que não entregar a documentação estará eliminado do certame. 
> Leia mais sobre concurso e emprego

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