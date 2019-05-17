Bombeiros convoca para exame toxicológico e investigação social

Corpo de Bombeiros contará com 120 novos soldados Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O

divulgou nesta sexta-feira (17) o edital de convocação para o exame toxicológico (6ª etapa) e investigação social (7ª etapa) do

para o cargo de soldados. A seleção visa preencher 120 vagas.

Para a realização do exame toxicológico, os candidatos deverão comparecer, em dias e horários estabelecidos pelo edital, ao Auditório principal do Hospital da Polícia Militar (HPM), que fica na Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória.

A apresentação deve seguir o seguinte cronograma estabelecido pela corporação:

27 de Maio de 2019:

- Classificados entre a 1ª e a 27ª colocação deverão comparecer para a coleta às 7 horas;

- Classificados entre a 28ª e a 51ª colocação deverão comparecer para a coleta às 14 horas.

28 de Maio de 2019:

- Classificados entre a 52ª e a 79ª colocação deverão comparecer para a coleta às 7 horas;

- Classificados entre a 80ª e a 107ª colocação deverão comparecer para a coleta às 14 horas.

29 de Maio de 2019:

- Classificados entre a 108ª e a 135ª colocação deverão comparecer para a coleta às 7 horas;

- Classificados entre a 136ª e a 160ª colocação deverão comparecer para a coleta às 14 horas.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

Os candidatos aprovados para a etapa de investigação social devem comparecer à palestra de orientação, às 13 horas do dia 30 de maio de 2019, ao auditório principal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que fica na Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória.

Quem não comparecer ao local no dia e horário determinados estará eliminado do concurso público, conforme estabelece o edital de convocação.

Os participantes, na ocasião, deverão entregar os documentos listados no Anexo VI do edital de abertura e a Ficha de Investigação Social, devidamente preenchida, até as 17 horas o dia 7 de junho na Gerência de Investigação do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Tenente Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória.