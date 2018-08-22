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Educação profissional

Bolsa Sedu: 640 novas vagas em cursos técnicos

Serão ofertadas bolsas de estudo integral em nove cursos de instituições privadas, em seis municípios capixabas

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 19:29
Jaleco Crédito: Reprodução | Internet
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir inscrições para 640 vagas em cursos técnicos, por meio do Programa Bolsa Sedu. As oportunidades são para estudar em escolas particulares e os cursos são pagos pelo órgão. Os estudantes não pagam pelas aulas. As inscrições poderão ser feitas de 23 a 29 de agosto de 2018, no site www.selecaoaluno.es.gov.br
Serão ofertadas bolsas de estudo integral em nove cursos de instituições privadas, em seis municípios capixabas. Podem participar os candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou na modalidade Educação Jovens e Adultos/Ensino Médio (EJA/EM), inclusive os certificados pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) ou EJA no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em qualquer rede de ensino; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos/EM.
> Leia mais matérias sobre Concursos e Empregos
Além disso, também poderão concorrer a uma das vagas os candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula.
CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS
Cariacica
Enfermagem (40 vagas)
Construção Naval (40 vagas)
Guarapari
Construção Naval (40 vagas)
Refrigeração e Climatização (40 vagas)
Nova Venécia
Radiologia (40 vagas)
Eletrotécnica (40 vagas)
São Mateus
Eletrotécnica (40 vagas)
Mecânica (40 vagas)
Serra
Enfermagem (40 vagas)
Construção Naval (40 vagas)
Vitória
Segurança do Trabalho (40 vagas)
Radiologia (40 vagas)
Estética (40 vagas)
Enfermagem (80 vagas)
Saúde Bucal (40 vagas)
 

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