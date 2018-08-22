Bolsa Sedu: 640 novas vagas em cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir inscrições para 640 vagas em cursos técnicos, por meio do Programa Bolsa Sedu. As oportunidades são para estudar em escolas particulares e os cursos são pagos pelo órgão. Os estudantes não pagam pelas aulas. As inscrições poderão ser feitas de 23 a 29 de agosto de 2018, no site

Serão ofertadas bolsas de estudo integral em nove cursos de instituições privadas, em seis municípios capixabas. Podem participar os candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou na modalidade Educação Jovens e Adultos/Ensino Médio (EJA/EM), inclusive os certificados pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) ou EJA no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em qualquer rede de ensino; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos/EM.