Banestes abre concurso com salário que chega a R$ 3,8 mil

Aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição Crédito: Divulgação | Banestes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai abrir concurso público para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para funções ligadas ao banco e também para a Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição.

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado. Os interessados poderão se inscrever no período de 9 de março a 5 de abril, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sistemafinanceirobanestes . As inscrições têm valor de R$ 39 (ensino médio) e R$ 43 (ensino superior).

As vagas para o Banestes são para os cargos de técnico bancário e técnico em Segurança do Trabalho, que exigem o nível médio. Há ainda oportunidades para os seguintes cargos de nível superior: analista econômico financeiro (gestão contábil), analista econômico financeiro (gestão financeira), analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas), analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura), assistente social e analista de comunicação.

A remuneração do técnico bancário é de R$ 2.741,10, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo. Já para analista econômico financeiro, assistente social e analista de comunicação, o salário é de R$ 2.972,34. Os cargos têm carga horária de 30 horas semanais.

O banco informou que o vencimento do analista de tecnologia da informação é de R$ 3.849,59, para 30h semanais; e o de técnico de Segurança do Trabalho é de R$ 3.746,04, para 40h.

Os funcionários recebem, ainda, cesta alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.

Já os concursos da Banestes Seguros e da Banestes Corretora vão preencher cadastro de reserva para assistente securitário. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração para o cargo é de R$ 2.741,10.