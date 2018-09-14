Banco do Nordeste abre concurso com 700 vagas

Banco do Nordeste Crédito: Divulgação / Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste divulgou nesta sexta-feira (14) o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do país. Do total de oportunidades, oito são para preenchimento imediato e 692 para cadastro reserva.

Candidatos com nível médio podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas mais 496 de cadastro de reserva). A remuneração inicial é de R$ 2.854,68.

O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR) aceita profissionais com formação superior completa em ciência da computação, engenharia da computação, engenharia da informação, informática, sistemas de informações, tecnologia da informação, processamento de dados, segurança da informação ou tecnologia em telemática. Também poderá participar os graduados em outros cursos, caso possuam pós-graduação em informática ou segurança da informação, com carga mínima de 360 horas. O salário é de R$ 4.941,17.

A carga horária dos servidores do Banco do Nordeste é de 30 horas semanais. Os selecionados para especialista também receberão um adicional, caso tenha resultado satisfatório, depois de cumprido o contrato de experiência.

As inscrições serão aceitas a partir das 10h de 24 de setembro até as 18h de 15 de outubro, no site www.cespe.unb.br/concursos . A taxa de participação é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).

Todos os candidatos farão prova objetiva, teste discursivo, avaliação biopsicossocial aos que se declararam com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Os exames acontecerão em Brasília/DF e nas seguintes cidades: São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Aracaju/SE, Maceió/AL, Vitória/ES, Recife/PE, Salvador/BA, João Pessoa/PB, Teresina/PI, Fortaleza/CE, São Luís/MA, Natal/RN, Barreiras/BA, Vitória da Conquista/BA, Montes Claros/MG, Petrolina/PE, Feira de Santana/BA, Juazeiro do Norte/CE, Teófilo Otoni/MG, Floriano/PI, Irecê/BA, Sobral/CE, Campina Grande/PB, Parnaíba/PI, Itabuna/BA, Linhares/ES, Patos/PB, Mossoró/RN, Juazeiro/BA, Caxias/MA, Caruaru/PE, Teixeira de Freitas/BA, Imperatriz/MA e Garanhuns/PE.