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4.480 vagas

Banco do Brasil convoca para provas de concurso neste domingo (26)

Candidatos devem verificar o horário e local dos testes no endereço eletrônico da Cesgranrio; certame conta com a participação de mais de 1,6 milhão de pessoas

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 10:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 set 2021 às 10:44
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
As provas objetiva e de redação do concurso público do Banco do Brasil serão aplicadas neste domingo, dia 26 de setembro. A instituição já disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição para os mais de 1,6 milhão de candidatos. A seleção visa preencher 4.480 vagas para escriturário, das quais 44 para o Espírito Santo.
Os inscritos devem conferir o local e o horário dos testes no site da Cesgranrio, responsável pelo certame. 
O candidato deve chegar com uma hora de antecedência, munido do cartão de inscrição, documento original com foto, máscara de proteção para prevenção para Covid-19 e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
As avaliações terão duração de cinco horas. O exame de múltipla escolha contará com 70 questões, enquanto a redação exigirá a elaboração de um texto dissertativo.
O processo seletivo do Banco do Brasil exige que os candidatos tenham o ensino médio. A remuneração inicial da carreira é de R$ 3.022,37, além de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, totalizando R$ 4.508,40.
Este é um considerado um dos concursos mais concorridos do país, superando a marca da Caixa Econômica Federal que era de 1.156.744 candidatos.

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