Banco do Brasil convoca para provas de concurso neste domingo (26)

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

As provas objetiva e de redação do concurso público do Banco do Brasil serão aplicadas neste domingo, dia 26 de setembro. A instituição já disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição para os mais de 1,6 milhão de candidatos. A seleção visa preencher 4.480 vagas para escriturário, das quais 44 para o Espírito Santo

Os inscritos devem conferir o local e o horário dos testes no site da Cesgranrio , responsável pelo certame.

O candidato deve chegar com uma hora de antecedência, munido do cartão de inscrição, documento original com foto, máscara de proteção para prevenção para Covid-19 e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

As avaliações terão duração de cinco horas. O exame de múltipla escolha contará com 70 questões, enquanto a redação exigirá a elaboração de um texto dissertativo.

O processo seletivo do Banco do Brasil exige que os candidatos tenham o ensino médio. A remuneração inicial da carreira é de R$ 3.022,37, além de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, totalizando R$ 4.508,40.