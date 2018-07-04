ArcelorMittal Tubarão abre cerca de 300 vagas de estágios

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

A ArcelorMittal Tubarão vai contratar cerca de 300 estudantes por meio do Programa de Estágio 2019. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, pelo site brasil.arcelormittal.com . Para se inscrever, é necessário escolher a unidade.

A bolsa-auxílio é de R$ 746,00 para estudantes de nível técnico e de R$ 800,00 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.

Os estudantes de nível técnico deverão estar cursando no turno noturno o último ano em 2019 ou terem concluído a fase escolar, mas ainda com vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os alunos de nível superior terão que concluir sua graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

A carga horária do estágio é de quatro horas/dia para nível superior e seis horas/dia para nível técnico. Os candidatos serão selecionados por meio de triagem de inscrições, prova online, dinâmicas de grupo e exames médicos. A previsão é de que os novos estagiários iniciem em janeiro de 2019.

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