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Até dia 31 de julho

ArcelorMittal Tubarão abre cerca de 300 vagas de estágios

Oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio e superior; bolsa pode chegar a R$ 800

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 18:49
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
A ArcelorMittal Tubarão vai contratar cerca de 300 estudantes por meio do Programa de Estágio 2019. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, pelo site brasil.arcelormittal.com. Para se inscrever, é necessário escolher a unidade. 
A bolsa-auxílio é de R$ 746,00 para estudantes de nível técnico e de R$ 800,00 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.
Os estudantes de nível técnico deverão estar cursando no turno noturno o último ano em 2019 ou terem concluído a fase escolar, mas ainda com vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já  os alunos de nível superior terão que concluir sua graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
A carga horária do estágio é de quatro horas/dia para nível superior e seis horas/dia para nível técnico. Os candidatos serão selecionados por meio de triagem de inscrições, prova online, dinâmicas de grupo e exames médicos. A previsão é de que os novos estagiários iniciem em janeiro de 2019.
CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS
NÍVEL SUPERIOR
Administração
Arquivologia
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Comércio Exterior
Direito
Economia
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Ambiental
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações
Engenharia Elétrica com ênfase em Computação
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Química
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Jornalismo
Marketing
Nutrição
Psicologia
Publicidade
Química  Bacharel
Relações Internacionais
Sistemas de Informação
NÍVEL TÉCNICO 
Técnico Administração
Técnico Automação Industrial
Técnico Contabilidade
Técnico de Refrigeração
Técnico Edificações
Técnico Eletrotécnica
Técnico Em Química
Técnico Enfermagem
Técnico Informática
Técnico Logística
Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
Técnico Mecânica
Técnico Meio Ambiente
Técnico Metalurgia
Técnico Portos
Técnico Segurança do Trabalho
 

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