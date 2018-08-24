Aracruz: oportunidades para trabalhar na área da Saúde

Seleção vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 24 vagas em 13 especialidades médicas e outras quatro vagas para artífice de obras e serviços públicos

A remuneração dos médicos varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Já os artífices vão receber um salário de R$ 1.502,00, para carga horária de 44 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever de 29 de agosto a 4 de setembro, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas.