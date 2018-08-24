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Aracruz: oportunidades para trabalhar na área da Saúde

Remuneração varia de R$ 1,5 mil a R$ 9,7 mil; interessados podem se inscrever de 29 de agosto a 4 de setembro

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 17:23
Seleção vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 24 vagas em 13 especialidades médicas e outras quatro vagas para artífice de obras e serviços públicos
A remuneração dos médicos varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Já os artífices vão receber um salário de R$ 1.502,00, para carga horária de 44 horas semanais.
Os interessados poderão se inscrever de 29 de agosto a 4 de setembro, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas.
As oportunidades são para os cargos de Médico Auditor, Médico Cardiologista, Médico Angiologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista/Traumatologista, Médico Clínico Geral, Médico da Família e Comunidade (PSF), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Dermatologista e Artífice de Obras e Serviços Públicos, bem como formação de cadastro de reserva.

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