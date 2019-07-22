Alternativa

Aplicativos dão renda extra de mais de R$ 5 mil

Profissionais buscam plataformas para driblar o desemprego

Publicado em 22 de julho de 2019 às 09:54 - Atualizado há 6 anos

Vinícius Galvão Ramos é cadastrado em um aplicativo de hospedagem de cães e gatos Crédito: Ricardo Medeiros

Em tempo de desemprego e de escassas vagas no mercado profissional, os aplicativos se tornaram uma alternativa para quem quer trabalhar e garantir um dinheiro no final do mês. As opções vão desde plataformas para atuar em serviços de entrega até ser babá de cachorro.

A coach e psicóloga Daniela Morais conta que conhece profissionais que trabalham como motorista de Uber que ganham mais de R$ 5 mil por mês. “Um exemplo é de uma pessoa que estabeleceu como meta ganhar R$ 250 por dia e trabalhar das seis horas da manhã até as 16 horas. Atingindo o valor determinado, ela encerra o expediente”, explica ao comentar que, neste caso, o motorista trabalha ao longo do mês cerca de 20 dias.

Outra maneira de ganhar dinheiro é trabalhar em serviços de entrega como o Shipp e o Uber Eats. Para essas atividades, o profissional pode ter uma bicicleta ou uma moto. Há ainda a possibilidade de alugar um quarto ou apartamento para viajantes, pelo aplicativo Airbnb, ou ainda vender roupas usadas pela internet, por meio de apps como Troc e Enjoei.

Segundo Daniela Morais, o mercado vem passando por constantes mudanças nos últimos anos. Um dos fatores desta alteração está ligado à tecnologia que, ao mesmo tempo em que faz com que as pessoas precisem se reinventar para não ficar de fora do mercado, cria oportunidades, inclusive para driblar a falta de vagas na atividade formal.

“Os aplicativos são uma possibilidade de ganhar dinheiro tanto para aqueles que estão fora do mercado quanto os que querem ter uma renda extra. No entanto, o profissional precisa saber que deve estar aberto a coisas novas e ter espírito de dono. Ele vai estabelecer seu horário de trabalho e, dependendo do caso, pode até definir os valores que serão cobrados. É muito importante ter responsabilidade e prezar pela qualidade para conseguir ganhar bem. A solução vale tanto para quem quer complementar a renda e empreender quanto para aquele que está desempregado.”

RENDA EXTRA

Há um ano e meio o mestrando em Arquitetura e Urbanismo, Vinícius Galvão Ramos, de 28 anos, se cadastrou no Dog Hero, uma plataforma de hospedagem de cães e gatos. Ele encontrou uma forma de fazer uma renda extra e ainda passar um tempo com os bichinhos.

“O aplicativo é uma possibilidade de ter uma renda extra, pois sou aluno de mestrado, com bolsa, e não posso ter um trabalho fixo. Os ganhos compensam muito e cobrem outras despesas que tenho. Além disso, fiz o cadastro porque sou apaixonado por animais”, comenta o jovem.

Como não há cachorros todos os dias, Vinícius consegue ter flexibilidade de horário. Segundo ele, época de férias e feriados proporcionam ganhos melhores, podendo chegar a R$ 2 mil por mês.

O professor de empreendedorismo da UVV, Rafael Galveas, lembra que a cada dia estão surgindo novos aplicativos que possibilitam divulgar o trabalho de profissionais como o de serviços de manicure, cabeleireiro e assistência técnica.

“Conheço pessoas que deixaram o emprego com carteira assinada para trabalhar como motorista de aplicativo. Por isso, antes de escolher a ferramenta de trabalho, é importante observar se o profissional vai gostar da atividade. Se a escolha for apenas pelo dinheiro pode haver uma insatisfação”, alerta o professor.

DINHEIRO NA PALMA DA MÃO

99 freelas

Plataforma que conecta profissionais autônomos e empregadores. É possível encontrar trabalho em diferentes áreas, que vão desde o Direito até o desenvolvimento de códigos.

AirBnB

Aplicativo de aluguel de quarto, apartamento ou casa por curtos períodos. O anfitrião que escolhe o espaço disponível para locação.

Dog Hero

Hospedagem e passeio de cães e gatos. O anfitrião define o preço por noite e a disponibilidade.

Troc

Plataforma que conecta pessoas que querem vender e comprar roupas, bolsas, sapatos e acessórios usados das melhores marcas e em perfeito estado. A porcentagem e a quantia que é possível receber com essas vendas, variam conforme o modelo, marca e categoria do produto.

Blablacar

Plataforma de carona a longas distâncias. Quem for viajar para outra cidade e tem lugar sobrando, basta colocar o trajeto e o horário e, assim, dividir os custos da viagem.

Enjoei

Aplicativo de vendas de roupas, adereços e sapatos usados. Cerca de 20% do valor fica com o aplicativo.

Get Ninjas

Plataforma de prestação de mais de 200 serviços. Os valores serão estabelecidos por cada profissional. Portanto, os ganhos podem variar bastante, conforme o tipo de serviço e a região em que o profissional atende.

MaxMilhas

Venda suas milhas de viagem de avião. É o próprio vendedor quem escolhe o preço pelo qual vai repassar suas milhas.

Uber

Aplicativo de transportes de passageiros. Para ser um Uber é preciso ter carteira de motorista e um carro. Os ganhos vão depender do número de horas que o profissional trabalhar.

Uber Eats

O entregador recebe o pagamento do frete a cada entrega realizada. É necessário ter um veículo de transporte pode ser bike, moto ou carro.

Udemy

O profissional oferece cursos online. É necessário ser especialista em alguma área.

Shipp

Aplicativo de entregas. O profissional precisa ter uma bicicleta ou moto, uma mochila e um smartphone. O ganho é de R$ 150 por dia e o dinheiro está na conta em até 24h.

