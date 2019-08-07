Jovens talentos

Ambev abre vagas para recém-formados no ES com salário de R$ 6,7 mil

Foco do Programa de Trainee da Cervejaria quer formar os próximos líderes da inovação; salário é de R$ 6,7 mil

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:04 - Atualizado há 6 anos

Profissionais poderão atuar em qualquer unidade da empresa Crédito: Reprodução internet

Boa oportunidade para jovens recém-formados. A cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o Programa de Trainee com remuneração de R$ 6,7 mil. Os selecionados poderão atuar em qualquer uma das unidades da empresa em todo o país, inclusive no Espírito Santo.

O prazo para se inscrever vai até 1º de setembro. De acordo com a empresa, as chances são para as áreas de Business, Supply e Tecnologia. Neste semestre, a empresa reforça sua jornada de inovação e transformação digital e busca talentos dispostos a conduzir de forma criativa e com senso de liderança os mais variados projetos de cada área.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.traineeambev.com.br.

A cervejaria informou que tem adotado soluções tecnológicas em todos os seus processos. Por isso, este ano, o programa de trainee passou a contar com uma frente focada em Tecnologia.

“De escritórios a cervejarias, contamos hoje com soluções de inteligência artificial, metodologia agile, squad, machine learning, automatização, entre outros, que esses profissionais poderão implementar em seu dia a dia, gerando um aprendizado muito valioso”, diz diretor de Gente e Gestão da Cervejaria Ambev, Renato Biava.

O processo seletivo visa selecionar profissionais para atuar em inovação e tecnologia: desenvolvedores e engenheiros de software, gerentes de produto/projetos, cientistas e engenheiros de dados, além de profissionais de infraestrutura e arquitetura de sistemas.

Já os trainees aprovados em Business vão atuar diretamente nos negócios da companhia, em áreas como vendas, marketing, financeiro, logística, gente e gestão, relações corporativas, jurídico, entre outras.

Há ainda oportunidades em Supply são para trabalhar na indústria cervejeira, em áreas como processo cervejeiro, packaging, logística, suprimentos e engenharia.

No primeiro semestre, a empresa reformulou seu processo seletivo e unificou o programa, agora, subdividido entre três importantes áreas da companhia. A cervejaria busca atrair jovens profissionais que tenham como características garra, espírito de liderança, senso crítico, curiosidade, ambição e vontade de crescer.

REQUISITOS

Para participar do programa, é necessário que a formação seja concluída entre dezembro de 2017 e 2019, além de conhecimentos em inglês. Não há restrição à área de formação acadêmica: todos os cursos são aceitos para participação na seleção. Um outro requisito é ter disponibilidade em morar em outro Estado.

A seleção é aberta a candidatos de todo o Brasil. O Programa de Trainee da Cervejaria Ambev não tem um limite mínimo ou máximo de vagas, porque a seleção está mais focada em verificar a oferta de talentos a companhia tem no processo e qual a urgência de pessoal de cada uma das três áreas.

Na seleção, os candidatos devem realizar testes online e, então, passam por uma segunda etapa que envolve painéis de negócios e desenvolvimento de cases em equipe. Na reta final, são realizadas entrevistas com altas lideranças da cervejaria.

Os aprovados tornam-se funcionários efetivos da Cervejaria Ambev em janeiro de 2020 e, então, passarão por quatro meses de treinamentos antes de assumirem suas funções. A Ambev é uma empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, são mais de 32 mil pessoas que trabalham na cervejaria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta