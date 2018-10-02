AGU libera edital com 100 vagas para cargos de nível superior

Prédio da AGU Crédito: Divulgação AGU

Fim de espera. A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou nesta terça-feira (2) o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 100 vagas. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior em qualquer área ou áreas específicas.

Para todos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 6.203,34, considerando salário básico de R$ 2.220,39 e gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo de R$ 3.128, correspondendo a 80 pontos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A escolha da lotação das vagas será feita de acordo com a lista de classificação final, conforme os critérios de oportunidade e conveniência do órgão.

As vagas são para os cargos de administrador (48), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2), técnico em comunicação social (5).

As inscrições poderão ser feitas de 4 de outubro até 4 de novembro, no site www.idecan.org.br . A taxa de participação será de R$ 95.

A aplicação das provas objetivas está marcada para ocorrer em 9 de dezembro, em todas as capitais dos 26 estados e Distrito Federal.

Os exames serão aplicados no período da manhã (das 9h30 às 13h30) para os cargos de administrador, arquivista, contador e técnico em assuntos educacionais e no período da tarde (das 15 horas às 19h30) para analista técnico administrativo, bibliotecário e técnico em comunicação social.

Os candidatos terão que responder 60 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos. Em conhecimentos gerais serão dez de língua portuguesa, cinco de raciocínio lógico, cinco de noções de informática e dez de conhecimentos gerais